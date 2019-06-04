Лето "раскручивается": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

В большинстве регионов завтра пройдут дожди.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

В среду, 5 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве регионов ожидаются дожди.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра днем ожидается +24...+29 градусов, на востоке и юге +28...+33 градуса", - пишет она.

В большинстве областей Украины завтра ожидаются кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град. Без существенных осадков будет в северо-восточной части Украины.

В Киеве завтра ожидаются дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.

Напомним, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.