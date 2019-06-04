Лето "раскручивается": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В большинстве регионов завтра пройдут дожди.
В среду, 5 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве регионов ожидаются дожди.
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра днем ожидается +24...+29 градусов, на востоке и юге +28...+33 градуса", - пишет она.
В большинстве областей Украины завтра ожидаются кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град. Без существенных осадков будет в северо-восточной части Украины.
В Киеве завтра ожидаются дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.
Напомним, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +15°
- Днепр+26°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+28°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+26°... +16°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+26°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+24°... +18°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:48 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
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