Лето "раскручивается": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:00, 4 июня 2019
172
0

В большинстве регионов завтра пройдут дожди.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

В среду, 5 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве регионов ожидаются дожди.

Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра днем ожидается +24...+29 градусов, на востоке и юге +28...+33 градуса", - пишет она.

В большинстве областей Украины завтра ожидаются кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град. Без существенных осадков будет в северо-восточной части Украины.

В Киеве завтра ожидаются дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.

Напомним, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#жара
Читайте также
Лето "раскручивается": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Лето "раскручивается": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +26° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26°
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
В Китае шесть человек погибли в результате схода оползня В Китае шесть человек погибли в результате схода оползня

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
48 %
757 мм
4.0 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять