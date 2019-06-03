В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 июня

В отдельных районах южных и восточных областей ожидается град.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

В понедельник, 3 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 3 июня в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами грозы, в отдельных районах южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Украине ухудшится погода / Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 3 июня, в Украине практически без осадков, на юге температура до +31°.