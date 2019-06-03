В Украине сегодня практически без осадков, температура до +31° (карта)

Дожди возможны на западе и в центре страны.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 июня, в Украине практически без осадков, на юге температура до +31°.

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На востоке без осадков, температура до +30. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре почти без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 3 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

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