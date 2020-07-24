Рыжая воровка: в словацких Татрах лиса забралась в птичью кормушку

В словацких Татрах камеры наблюдения неподалеку от леса сняли, как лиса залезла в птичью кормушку, говорится в сюжете ТСН.

Животное ловко вскарабкалась на дерево и угостилось вкусностями: семенами, сушеными фруктами и орехами. Зоологи удивляются, потому что лисы - хищники, и едят преимущественно мясо. Пользователи соцсетей иронично окрестили животное лисой-белкой.

Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом.