В Перу мама впервые обняла своего малыша после того, как оба переболели коронавирусом

В госпитале Перу мама впервые смогла обнять преждевременно родившегося сына после того, как оба побороли COVID-19, говорится в сюжете ТСН.

Маленький Хорхе появился на свет больным коронавирусом. В госпитале Лимы, где лечили малыша, говорят, что таких маленьких пациентов у них еще не было. Сейчас его тест на коронавирус отрицательный. Успешно выздоровела и мама Хорхе - ей позволили заглянуть в реанимацию, где пока остается ребенок.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 июля в мире коронавирусную болезнь COVID-19 побороли 8 227 804 человека.