В Мексике медведь изрядно напугал туристок, когда те фотографировались

Селфи с медведем. В Мексике косолапый сам подобрался к туристам, когда те фотографировались, говорится в сюжете ТСН.

Девушки старались не показывать животному своего страха и держались на удивление спокойно. Стояли на месте, почти не двигаясь. Медведь немного покрутился вокруг них. Одну из отдыхающих даже попытался обнять. А потом развернулся и ушел себе прочь. В этот момент девушки бросились наутек.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы топ-6 самых распространенных причин смерти среди туристов на отдыхе, среди них - животные и селфи.

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