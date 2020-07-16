Загрустили на карантине: в британском зоопарке пингвинов утешают мыльными пузырями

Пингвины как дети. Работники британского зоопарка нашли способ утешить птиц, скучающих во время карантина, говорится в сюжете ТСН.

Зоологи из зоопарка в графстве Корнволл переживали за пингвинов, которые привыкли к вниманию многочисленных посетителей и без них чувствовали себя одинокими. Как только зоопарк закрыли, птицы, которые отличаются естественным любопытством, загрустили. Но зоопарку своевременно пожертвовали машину для создания мыльных пузырей - и она спасла ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее в США трех перуанских пингвинов из зоопарка американского Канзас-Сити повели на экскурсию в художественный музей, чтобы немного развлечь их на карантине.