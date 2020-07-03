Дым от сибирских лесных пожаров приближается к Северному полюсу

Огнем охвачены почти 2 миллиона гектаров насаждений в Якутии, на Чукотке и в Магаданском крае, говорится в сюжете ТСН.

На севере Сибири сейчас аномальная жара, а этот июнь уже признали самым жарким за всю историю наблюдений.

По оценкам европейского центра мониторинга атмосферного, смог от сибирских пожаров пересечет северный полюс в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, климатологи назвали май 2020 самым жарким в истории наблюдений.