Дым от сибирских лесных пожаров приближается к Северному полюсу
11:40, 03 июля 2020
Огнем охвачены почти 2 миллиона гектаров насаждений в Якутии, на Чукотке и в Магаданском крае, говорится в сюжете ТСН.
На севере Сибири сейчас аномальная жара, а этот июнь уже признали самым жарким за всю историю наблюдений.
По оценкам европейского центра мониторинга атмосферного, смог от сибирских пожаров пересечет северный полюс в ближайшие дни.
Как сообщал УНИАН, климатологи назвали май 2020 самым жарким в истории наблюдений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter