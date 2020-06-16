В небе над Австралией засняли след гигантского астероида

След гигантского астероида заметили в небе над Австралией. Ярко-зеленый шар в ночном небе успели заснять, видео выложили в Сеть, говорится в сюжете ТСН.

В NASA успокоили: несмотря на то, что астероид было хорошо видно, на самом деле он пролетал на расстоянии свыше 5 миллионов километров от нашей планеты.

Как сообщал УНИАН, ранее в NASA сообщили, что к Земле приближается «потенциально опасный астероид» размером с футбольное поле.