В небе над Австралией засняли след гигантского астероида
10:33, 16 июня 2020
След гигантского астероида заметили в небе над Австралией. Ярко-зеленый шар в ночном небе успели заснять, видео выложили в Сеть, говорится в сюжете ТСН.
В NASA успокоили: несмотря на то, что астероид было хорошо видно, на самом деле он пролетал на расстоянии свыше 5 миллионов километров от нашей планеты.
Как сообщал УНИАН, ранее в NASA сообщили, что к Земле приближается «потенциально опасный астероид» размером с футбольное поле.
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