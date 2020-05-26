Астронавты NASA провели генеральную репетицию перед полетом на МКС

На карантине перед историческим полетом - астронавты NASA провели генеральную репетицию перед тем, как отправиться на Международную космическую станцию.

Опытные космонавты готовятся стартовать на корабле, который разработала компания Илона Маска Space X. Это будет первый за 9 лет американский полет на орбиту.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2020 года SpaceX планирует впервые за девять лет отправить астронавтов NASA в космос с территории США. В состав экипажа войдут американские астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Запуск многоразового пилотируемого космического корабля Dragon V2 обеспечит ракета Falcon 9. Если миссия будет успешной, Штатам больше не придется покупать места на российских ракетах «Союз» для отправки астронавтов на МКС.