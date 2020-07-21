Ситуация на Донбассе: людям становится все труднее попасть с оккупированной территории в свободную Украину

Очень долгое путешествие. Попасть с оккупированной территории в свободную Украину теперь можно только через населенный пункт Новотроицкое - там люди периодически вынуждены ночевать из-за нежелания террористов пропускать их.

В полноценном режиме работает только пункт пропуска "Станица Луганская" - неумолимые законы этого городка во время карантина стали еще строже. Репортаж с территорий, которые становятся все менее доступными, смотрите на ТСН.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе ООС заявили, что оккупанты усложнили пропуск через линию разграничения на Донбассе, людей пускают "по спискам".