На Донбассе боевики заявили, что нашли тело военного врача, которого убили во время эвакуации раненого

Боевики нашли тело погибшего военного врача из состава 35-й бригады морской пехоты Николая Ильина. Об этом они заявили представителям совместного центра контроля и координации, говорится в сюжете ТСН.

Штаб ООС, тем временем, сообщает, что делает все необходимое, чтобы вернуть его на подконтрольную территорию. В то же время, до сих пор неизвестна судьба раненого, который якобы остался на поле боя. Украинские военные говорят, что получили гарантии тишины от сепаратистов и начали поисковую операцию еще вчера.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июля пророссийские террористы обстреляли на Донбассе эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, несмотря на предоставленные перед этим гарантии соблюдения "режима тишины" на время спасательной операции. В результате обстрела погиб военный медик, который пытался спасти раненого воина ВСУ.