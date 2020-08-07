Пассажирам международного аэропорта "Киев" разрешили пользоваться цифровым паспортом

Цифровой паспорт вместо бумажного. Пассажирам международного аэропорта "Киев" разрешили пользоваться электронными документами в мобильном приложении "Дія", говорится в сюжете ТСН.

На аэродроме сообщили, что имеют технические возможности для считывания QR-кода. Впрочем, отметили, доступна услуга лишь для путешествий в пределах страны. И даже в такие поездки советуют брать оригинал документа. Ведь не известно, есть соответствующая техника в пункте назначения.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее электронные паспорта со смартфонов начали принимать в столичном аэропоте "Борисполь".

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