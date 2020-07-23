Венецианские гондольеры будут брать на борт меньше людей, потому что на карантине туристы поправились
Килограммовые последствия карантина. Венецианские гондольеры будут брать на борт меньшее количество людей. Все потому, что туристы, приезжающие после карантина, значительно поправились, говорится в сюжете ТСН.
Для туристических гондол, которые предлагают туры по городским каналам, лимит уменьшили с 6 до 5 человек. А лодки, пересекающие гранд-канал, смогут брать не более 12 туристов, тогда как раньше было 14.
Гондольеры жалуются, что из-за избыточного веса туристов лодки порой наклоняются и набирают воду.
Как сообщал УНИАН.Туризм, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию, в том числе в Венецию.
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