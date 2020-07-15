Для любителей экстрима в украинских горах предлагают сногсшибательные аттракционы

Лето для экстремалов. Для тех, кто не привык лениво нежиться на пляже, есть альтернатива - горы. А в них - сногсшибательные аттракционы, идеи которых собраны из разных уголков мира, говорится в сюжете ТСН.

Родельбан, троллей, байк-зип - это далеко не полный перечень развлечений, доступных туристам-экстремалам в украинских горах в этом году.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о плюсах и минусах отдыха в украинских Карпатах.

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