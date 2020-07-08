Цветочный рай: в ботаническом саду Харькова цветут лилии

В ботаническом саду Харькова цветут лилии. Здесь их три сотни сортов: коллекция одна из крупнейших в Украине, говорится в сюжете ТСН.

Пять с половиной тысяч луковиц собирали по всему миру. В этом году они дали обильный цвет. Миниатюрные и большие, очень пахучие и совсем без аромата, разнообразных цветов и оттенков.

Некоторые сорта – капризные. Любят тень и достаточно тяжело переносят жару. Поэтому, обычно возле них высаживают мелкие цветки, чтобы те берегли луковички лилий от палящего солнца. В ботсаду надеются на милость природы, чтобы эти красавицы простояли как можно дольше.

Как сообщал УНИАН.Туризм, на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" в Киеве 19 июня 2020 года открылась для посетителей новая выставка "Цветочное Сафари", которая продлится до 26 июля.

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