Концерт для растений: барселонская опера открылась после трех месяцев карантина

Барселонская опера наконец открылась, но из-за риска заражения людей в зале не было. Зато на сиденьях разместили три тысячи вазонов, говорится в сюжете ТСН.

Для растений выступал струнный квартет с миниатюрой "Хризантемы" Джакомо Пуччини. Остальная аудитория могла послушать концерт онлайн. После выступления все растения из зрительного зала подарят медикам.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 21 июня 2020 года в Испании отменили карантин, введенный еще в марте из-за коронавируса. С 1 июля 2020 года Испания планирует отменить обязательный карантин для туристов. Впрочем, еще 15 июня испанская Майорка пустила первых туристов из Германии.