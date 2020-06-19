На греческой границе образовались длинные очереди из туристов, желающих попасть на отдых

Километровые очереди образовались на въезде в Грецию. Наибольшее скопление машин на болгарско-греческой границе, говорится в сюжете ТСН.

На некоторых пунктах пропуска легковые машины создали 10-километровый затор, а грузовики выстроились на 15 километров. С начала недели Греция открылась для туристов из стран ЕС.

Как сообщал УНИАН.Туризм, сразу после открытия границ ЕС Греция "развернула" тысячи туристов, которые приехали не из стран Евросоюза и Шенгенской зоны, из-за ложных новостей об открытых границах.

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