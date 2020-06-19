На греческой границе образовались длинные очереди из туристов, желающих попасть на отдых
10:42, 19 июня 2020
Километровые очереди образовались на въезде в Грецию. Наибольшее скопление машин на болгарско-греческой границе, говорится в сюжете ТСН.
На некоторых пунктах пропуска легковые машины создали 10-километровый затор, а грузовики выстроились на 15 километров. С начала недели Греция открылась для туристов из стран ЕС.
Как сообщал УНИАН.Туризм, сразу после открытия границ ЕС Греция "развернула" тысячи туристов, которые приехали не из стран Евросоюза и Шенгенской зоны, из-за ложных новостей об открытых границах.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter