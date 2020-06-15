Только одна страна для туристов: как прошел первый день возобновления международного авиасообщения в Украине

Украина с сегодняшнего дня возобновляет регулярные международные авиаперевозки. Правда, ажиотажа по покупке билетов или нашествия пассажиров в аэропорту "Борисполь" не произошло, потому что купить билеты для путешествия на сегодня можно было только в столицу Беларуси - Минск, говорится в сюжете ТСН.

При этом большинство рейсов, которые сегодня выполнялись из аэропорта "Борисполь", были в основном для вывоза иностранцев на Родину, в основном, студентов.

Также немало рейсов из Украины - чартерные либо специальные. И хотя на некоторые из них билеты в свободной продаже, как, к примеру, в ОАЭ, на самом деле полететь туда могут только граждане этих стран, дипломаты или те, у кого есть разрешение на въезд.

Украинцы же сейчас могут полететь свободно только внутри страны.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 15 июня Украина возобновляет регулярные авиарейсы за границу. На табло аэропортов уже засветились зарубежные рейсы, а на сайтах авиакомпаний активно продаются билеты. Впрочем, украинцам все же не следует спешить планировать зарубежные поездки.

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