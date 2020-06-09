Курортный сезон: в Херсонской области презентовали новый туристический маршрут

Арбузный мед и днепровские плавни -в этом курортном сезоне в Украине делают ставку на внутренний туризм, говорится в сюжете ТСН.

Так, на Херсонщине, например, презентовали новый туристический маршрут и приглашают посетить не только море, но и плавни с уникальным растениями, научиться народным ремеслам и отведать что-то очень особенное.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее глава МИД рассказал, могут ли украинцы рассчитывать на международные авиаперевозки с 15 июня.

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