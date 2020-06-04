Невиданные шедевры: музей Ватикана открыл для туристов ранее неизвестные работы Рафаэля Санти
11:20, 04 июня 2020
Музей Ватикан открыл для туристов ранее неизвестные работы гениального художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти, говорится в сюжете ТСН.
Обнаружили уникальные фрески в папском дворце случайно 5 лет назад. С тех пор продолжались реставрационные работы. На публику рисунки планировали показать еще в апреле, к 500-летию со дня смерти гения, но из-за пандемии открытие перенесли.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в музее США нашли неизвестную картину Рембрандта.
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