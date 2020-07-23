В Днепропетровской области похоронили сержанта, погибшего при попытке эвакуировать тело своего командира

В Днепропетровской области похоронили сержанта Ярослава Журавля, который погиб во время попытки эвакуировать тело своего командира Дмитрия Красногрудя на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

Он подорвался в "серой зоне" во время возвращения бригады. На этой неделе враг отдал мертвого 30-летнего разведчика. В последний путь бойца провожали в его родном селе Водяном, куда съехались боевые товарищи, с которыми сержант Журавль служил с первых дней войны.

Как сообщал УНИАН, разведчик 137-го батальона морской пехоты, сержант Ярослав Журавль был одним из девятерых военных из эвакуационной группы, которая 13 июля выдвинулась в серую зону, чтобы забрать тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Ему было 40 лет, дома его ждали жена и двое дочерей.

Также в тот день погиб боец 137-го батальона морской пехоты, медик Николай Илин, на фронте имевший позывной "Эстонец".