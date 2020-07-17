В Железном Порту дельфин устроил шоу для отдыхающих

Красавец-дельфин развлек отдыхающих в Железном Порту Херсонской области. Он устроил настоящее шоу для туристов, которые были в лодке, говорится в сюжете ТСН.

Люди все сняли и поделились кадрами в соцсети. На них видно, что лодка идет по морю в сопровождении дельфина. При этом он будто играет - фигурно выпрыгивает из воды, ныряет под лодку и плывет с ней наперегонки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области работники нацпарке "Джарылгачский" выложили в соцсети видео, как их лодка сопровождает стаю дельфинов, которые до этого на несколько недель оказались заблокированными в заливе.