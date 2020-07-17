В Железном Порту дельфин устроил шоу для отдыхающих
10:39, 17 июля 2020
Красавец-дельфин развлек отдыхающих в Железном Порту Херсонской области. Он устроил настоящее шоу для туристов, которые были в лодке, говорится в сюжете ТСН.
Люди все сняли и поделились кадрами в соцсети. На них видно, что лодка идет по морю в сопровождении дельфина. При этом он будто играет - фигурно выпрыгивает из воды, ныряет под лодку и плывет с ней наперегонки.
Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области работники нацпарке "Джарылгачский" выложили в соцсети видео, как их лодка сопровождает стаю дельфинов, которые до этого на несколько недель оказались заблокированными в заливе.
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