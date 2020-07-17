В водоемах Винницкой области рассаживают разноцветные лилии

Королева водоемов. В Винницкой области энтузиасты принялись рассаживать на прудах и реках разноцветные лилии, говорится в сюжете ТСН.

Восемь видов кувшинки сейчас цветет в поселке Немиров. Разводит цветы местный житель. Говорит, что делает это не только, чтобы украсить заиленный пруд, но и чтобы обогатить его кислородом. К пересадке кувшинок сейчас присоединились и другие любители. Ведь сейчас лучшее время, чтобы Водяное растение прижилось.

Как сообщал УНИАН.Туризм, раньше в Карпатах массово зацвели цветы, которые находятся на грани исчезновения.

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