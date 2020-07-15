Коммунистический символ: в Кропивницком коммунальщики со стелы убрали орден "Дружбы народов"

Последний коммунистический символ демонтировали в Кропивницком. Речь идет о памятном знаке ордена "Дружбы народов", стоявшем на площади в центре, говорится в сюжете ТСН.

Его установили полвека назад по случаю очередной годовщины советской власти, а площади дали название имени Дружбы народов. Стелла пережила начало декоммунизации, потому что на советский орден на ее верхушке никто внимания не обращал. Пока его таки не заметили активисты и устроили акцию протеста.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как в регионах пытаются перехитрить закон о декоммунизации.