Посадили картофель на дороге: в селе Львовской области дети сняли уже второй клип о плохой дороге

На Львовщине дети посадили картошку прямо на дороге, а потом сняли об этом клип, говорится в сюжете ТСН.

Дети из поселка Галивка Львовской области в очередной раз пытаются привлечь внимание чиновников к бездорожью. К примеру, два года назад они плыли по затопленной дороге в школу на автомобильной камере. И с тех пор ничего не изменилось.

Взрослые детей поддерживают, потому что от чиновников толку мало - добиваются ремонта уже 12 лет. Дорога здесь была разрушена еще во время наводнения 2008 года.

Местные жалуются, что из-за плохого состояния дороги у села немало проблем. К примеру, когда у кого-то загорелся дом, пожарная машина просто не смогла проехать.

Чиновники тем временем не дают прогнозов, когда дорогу длиной 13 км отремонтируют - говорят, на это надо минимум 270 млн грнивень.

Как сообщал УНИАН, ранее под Николаевом ямы заделали матрасами.