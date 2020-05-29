Режим спецперевозок не действует: во Львовской области междугородные маршрутки курсируют заполненные до отказа

В Львовской области междугородние маршрутки курсируют заполненные до отказа, говорится в сюжете ТСН.

О только сидячих пассажирах здесь не слышали. Люди толкаются, чтобы зайти в салон. О дистанции вообще речь не идет, некоторые из пассажиров даже без маски.

Это видео сняли вблизи пригородного вокзала, откуда курсируют маршрутки в разные районы области.

Отметим, в регионе из-за роста числа заболевавших COVID-19 не ослабили карантин и должен был бы до сих пор действовать режим спецперевозок. Это означает, что пользоваться транспортом могут только работники учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Проезд исключительно по специальным пропускам.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Львовщине установили новый антирекорд - там добавилось сразу 70 новых больных коронавирусом.