В больницах Львова зафиксировали четыре случая смерти от коронавируса

Жертвами COVID-19 стали две женщины и два мужчины.

В больницах Львова зафиксировали четыре новых случая смерти пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Львов VS коронавирус".

Так, отмечается, что 27 мая умер пациент 1944 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент находился на лечении в Центре легочного здоровья от 16 мая. Положительный результат теста, который подтвердил наличие коронавірусної инфекции у мужа, получили 27 мая. У пациента имелись сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз.

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21 мая скончалась женщина 1950 года рождения, которая была госпитализирована в 8-м городскую клиническую больницу Львова. Положительный результат теста, который подтвердил у нее COVID-19, поступил 26 мая. У нее были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца. Еще одна женщина, 72 года, умерла 26 мая. Пациентка была госпитализирована в 8-м городскую клиническую больницу Львова 20 мая, а положительный результат теста на коронавирус получили 26 мая. У нее были сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, хроническая ишемия головного мозга.

Мужчина, 79 лет, умер 25 мая. Положительный результат теста, который подтвердил у него коронавирус, получили 26 мая. Пациент был госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. У мужчины были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца.

Напомним, 27 мая в областной инфекционной больнице Львова от коронавируса умерла 71-летняя женщина, у которой наличие COVID-19 подтвердили еще 29 апреля.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже выявлено 22 тыс. 382 больных на COVID-19, за сутки - 477 новых. С начала пандемии в стране поправились после инфицирования коронавирусом 8 тыс. 439 человек, умерли - 669.

На Львовщине за сутки новый антирекорд - +70 больных коронавирусом.

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