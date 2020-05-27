Велосипедисты в столице жалуются на недостаточно развитую инфраструктуру

09:42, 27 мая 2020

За время карантина количество велосипедистов в Киеве выросло, и на общественный транспорт снова они пересаживаться не спешат. Велосипедисты убеждены, что шансов подхватить коронавирус и другие инфекции в метро куда больше, чем в любых других публичных местах.

По приблизительным подсчетам, количество велосипедистов в столице за карантин выросло в два раза. При этом мастерские по ремонту двухколесных сейчас пользуются бешеным спросом.

В то же время владельцы роверов сетуют на инфраструктуру Киева. Мол, велодорожек недостаточно. Но и по тем, что есть - ездить часто опасно. Даже в центре столице немало улиц являются непроездными для велосипеда - то брусчатка, то неровная дорога. Более того, даже в тех местах, где есть отдельные велодорожки, в час пик тоже бывают проблемы - кто-то паркует машины на велодорожках, а кто-то заезжает на авто, чтобы не стоять в пробке на основной дороге.

В столичной власти говорят, что делают все возможное для увеличения количества велодорожек.

Как сообщал УНИАН, европейские города во время пандемии также начали увеличивать количество велодорожек.

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