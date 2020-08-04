В Одесской области на судне обнаружили 56,5 килограммов кокаина из Эквадора

В Одесской области задержали рекордную партию кокаина из Эквадора. На судне обнаружили 56,5 килограммов наркотического вещества, говорится в сюжете ТСН.

Наркотики были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны в вентиляционных люках контейнера с бананами. Каждый брикет имел фирменную маркировку, указывающую на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

На "черном рынке" такое количество кокаина может стоить свыше 200 миллионов гривень, говорят правоохранители. Это уже не первая попытка провести наркотики через порт "Южный". В феврале и мае этого года задержано две партии наркотиков - 30 килограммов с Чили и 53 из того же Эквадора.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области нашли плантацию конопли на 40 миллионов гривень.