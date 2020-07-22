Во Львовской области во время переправы через горную реку туриста снесло течением

В Славском Львовской области 38-летнего туриста унесло течением, когда он пытался переправиться через горную реку на квадроцикле, говорится в сюжете ТСН.

До приезда спасателей мужчина сумел выбраться из воды самостоятельно. Квадроцикл пришлось вытаскивать автомобильной лебедкой. Во время экстремального путешествия турист не пострадал.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине легковушка сбила велосипедиста и слетела с моста в реку.