Во Львовской области произошло масштабное ДТП: погибли двое водителей
07:45, 22 июля 2020
В результате масштабного ДТП во Львовской области погибли двое водителей: столкнулись 4 машины на трассе "Киев-Чоп", говорится в сюжете ТСН.
Водители машин, столкнувшихся в лобовую, погибли на месте. По словам патрульных, авто, повлекшее аварию, незадолго до того промчалось мимо КПП полиции, не остановившись по требованию. Патруль пытался догнать нарушителя, а уже через километр увидел ДТП.
Как сообщал УНИАН, ранее Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе.
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