Во Львовской области произошло масштабное ДТП: погибли двое водителей

В результате масштабного ДТП во Львовской области погибли двое водителей: столкнулись 4 машины на трассе "Киев-Чоп", говорится в сюжете ТСН.

Водители машин, столкнувшихся в лобовую, погибли на месте. По словам патрульных, авто, повлекшее аварию, незадолго до того промчалось мимо КПП полиции, не остановившись по требованию. Патруль пытался догнать нарушителя, а уже через километр увидел ДТП.

Как сообщал УНИАН, ранее Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе.