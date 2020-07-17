В Николаеве бывшему ювенальному инспектору выдвинули подозрение в изнасиловании
17:04, 17 июля 2020
В Николаеве избирают меру пресечения бывшему ювенальному инспектору.Его подозревают в изнасиловании девушки-подростка.
В начале года ребенок, которому полицейский должен был помочь в сложных жизненных обстоятельствах, заявил о надругательстве с его стороны. Подробнее - в сюжете ТСН.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе бывшему полицейскому было сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней.
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