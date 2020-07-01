На ВНО с приключениями: в Кировоградской области выпускникам пришлось толкать автобус

В Кировоградской области, чтобы попасть на ВНО, накануне будущие абитуриенты толкали автобус, который внезапно заглох посреди дороги, говорится в сюжете ТСН.

Из-за сломанного транспорта на экзамен на успели попасть трое абитуриентов. Они будут сдавать тестирование на дополнительной сессии. А в областном управлении образования теперь проводят расследование, по собственному ли желанию дети толкали автобус, или же их к этому принудили.

Как сообщал УНИАН, 30 июня выпускники сдавали ВНО по украинскому языку и литературе. Оно является обязательным для всех, а, соответственно, и самым массовым.