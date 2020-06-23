В Днепре спасатели массово освобождают мужчин от обручальных колец

В плену обручальных колец. В Днепре мужчины массово обращаются к спасателям, потому что самостоятельно не могут освободиться от символов семейного счастья, говорится в сюжете ТСН.

Только за последнюю неделю - три вызова. Все потерпевшие имели одинаковую жалобу – не могли снять кольцо с пальцев и страдали за это. Ни один пострадавший во время освобождения травм не получил.

Как сообщал УНИАН, в магазине под Киевом мужчина избил соперника палкой колбасы.