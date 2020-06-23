В Днепре попрощались с копом, который погиб при задержании опасного преступника

Орденом "За мужество" посмертно наградили полицейского, убитого в Днепре во время задержания опасного преступника.

30-летний Дарвин Потуданский погиб во время задержания особо опасного преступника. Полицейский с напарником задержали предполагаемого подозреваемого в совершении разбойного нападения на четыре миллиона гривень. Когда доставили мужчину в участок, тот вдруг достал пистолет и начал стрелять. Коп успел забрать у нападавшего оружие, после чего скончался от полученных ранений.

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2020 подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре 49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога.