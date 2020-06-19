В Днепре неизвестный похитил из машины две спортивные сумки, набитые наличными

Ограбление на 4 миллиона гривень: в Днепре неизвестный проник в авто и похитил две спортивные сумки, набитые наличными, говорится в сюжете ТСН.

Это произошло в центре утром. Водитель как раз парковал авто, когда вдруг на заднее сиденье запрыгнул человек в черной форме. На пассажира, который там сидел, направил пистолет. Когда тот отказался отдавать сумки, ударил оружием по голове, забрал деньги и скрылся. Действительно ли похитили указанную сумму и почему ее перевозили в сумках, выясняет полиция.

Как сообщал УНИАН, ранее в во Львове злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с 4,5 миллионами гривень.