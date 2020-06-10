В центре Харькова огромная ветка отломилась от дерева и травмировала 10-летнюю девочку, которая вместе с другими детьми играла на детской площадке, говорится в сюжете ТСН.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом позвоночника. Медики говорят: состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Как сообщал УНИАН, в курортной зоне Одессы обрушилась часть четырехэтажного жилого дома, есть пострадавшие.