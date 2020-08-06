Небольшой английский городок Иклфорд всего в 37 километрах от Лондона в последние дни буквально заполонили толпы туристов. А все благодаря тому, что здесь находится знаменитая ферма Хитчин Лавендер, где выращивают лаванду.

Здесь туристы могут обзавестись потрясающими фотографиями для социальных сетей на фоне бескрайних сиреневых полей, а также приобрести различные продукты из модной нынче лаванды - масло, косметику, свечи, различные поделки, тканевые изделия и многое другое.

Стоит отметить, что тренд на лаванду, ранее более популярную за границей, в этом году окончательно докатился до Украины. Если в прошлые пару лет кафетерии стали все чаще предлагать напитки и десерты со вкусом лаванды, то в этом году сразу в нескольких точках Украины появились целые лавандовые поля. Причем особо расторопные предприниматели умудрились наладить на своих хозяйствах услуги платных фотоссессий. И спрос на них был довольно неплохой.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также в этом году немало любителей красивых фото отправились в Италию , где дикие полевые цветы создали удивительные узоры.