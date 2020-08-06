Лавандовые поля в Британии, фото № 1
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Лавандовые поля в Британии, фото № 2
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Лавандовые поля в Британии, фото № 3
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Лавандовые поля в Британии, фото № 4
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 5
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 6
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Лавандовые поля в Британии, фото № 7
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Лавандовые поля в Британии, фото № 8
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Лавандовые поля в Британии, фото № 9
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Лавандовые поля в Британии, фото № 10
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Лавандовые поля в Британии, фото № 11
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Лавандовые поля в Британии, фото № 12
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 13
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 14
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 15
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 16
© REUTERS
Лавандовые поля в Британии, фото № 17
© REUTERS