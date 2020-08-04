Хустский замок - бывшее мощное фортификационное сооружение, существовавшее в XI-XVIII веках в городе Хусте (Закарпатская область).

Недавно фотограф УНИАН прогулялся до Хустского замка, чтобы проверить его нынешнее состояние.

Замок в Хусте был построен 1090-1191 годах как венгерская королевская крепость для защиты соляного пути из хустских ворот и приграничных районов. В наше время от крепости остались только отдельные фрагменты.

Из центра Хуста до руин замка идти примерно 2-3 километра с подъемом в гору.

Сам по себе Хуст город небольшой - здесь проживает около 28 тысяч человек. По внешнему виду напоминает европейские городки - с аккуратненькими домиками с красными крышами, уютными улочками и старинными церквушками.