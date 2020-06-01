Первый день возобновления ж/д перевозок
12:50, 01 июня 2020
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В Украине 1 июня 2020 года частично возобновили движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.
Первый поезд "Интерсити", который открывал далекое внутреннее пассажирское сообщение, отправился в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка. Всего сегодня возобновляют движение 7 пар поездов "Интерсити".
В частности, журналисты ТСН отправились рейсом из Киева в Харьков, чтобы проверить работу поездов. Что из этого получилось - смотрите в сюжете.
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