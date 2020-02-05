Знаючи, якою насправді людиною був Шевченко, ми ще більше цінуємо його та неймовірний талант, яким він був наділений.



Він любив весну та рибалити. Смакував каву, найбільше – по-віденськи: не міцну, зі збитими вершками. Любив сало й борщ. Особливо з сухими карасями, свіжою капустою та приправами.



А ще – страшенно любив дітей. Мемуарист Олександр Афанасьєв-Чужбинський, згадуючи спільні з Шевченком мандри Україною, писав, що поет не раз сідав з дітьми просто на сільській дорозі, розказував їм казки, співав малечих пісень або робив для них іграшки-пищики.



Шевченко любив малювати автопортрети. Робив це легко, одразу познайомившись з людиною. Так само і писав поезію – без зайвих зусиль і творчих мук. Можливо, саме тому він став, ким ми його знаємо. Мабуть, тому він настільки генальний, що ідеально вписується у будь-яку епоху, особливо в сьогодення. Напевно, у цьому його здатність проникати у сердця і жити там вічно.

