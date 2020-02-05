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Сьогодні збираюсь відзначати одразу два свята. Піду вклонюся пам'ятнику Лесі Українці, привітаю з Днем народження та піду шукати собі подарунок. Я ж теж 25 лютого народився. Тому, дякую тобі боже за старий та новий календарі. А що тут такого, - я багато своїх іменин, свят і днюх пропустив, маю право святкувати двічі. #шевченко #лесяукраїнка #макскорж #instakobzar #shevagram #shev_che #happybirthday #деньнародження
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Придбав музику, та не знаю, що вибрати послухати. З одного боку, є Лора Палмер. Вона дуже схожа на мою Катерину, теж любить воду. А з іншого, Темний бік Місяця, такий темний, як душа в Ґонти... Що думаєте? Може, ще якусь музику підкажете послухати? Тільки благаю: не ТіК і Дзідзьо. #шевченко #shev_che #shevagram #pinkfloyd #twinpeaks #instakobzar
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Не хочу міняти мої красиві гривні на якісь там долари чи, не дай боже, на рублі. Ви хоч знаєте, звідки взялося це слово - "рублі"? Коли орда Україну мордувала - люди рубали срібні гривні навпіл, називаючи це рублі. Ось так, нічого свого вигадати не можуть, все ми, браття, вигадуємо. #шевченко #instakobzar #shevagram #гривня #україна