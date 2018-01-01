Как заявляют создатели, Ulo совместима со всеми операционными системами, лишь бы был доступ к интернет, ведь управление ведется через браузер. Но и это еще не все. Если есть желание, Ulo можно научить трюкам, например, включать смарт-лампу, если кто-то зашёл в комнату или установить температуру на определенной отметке.



Дополнительные фитчи могут научить Ulo грустить, если на улице дождь, или радоваться, если в календаре есть день рождения, а также сделать удивленный вид, если вы еще дома, а у вас назначена встреча.



Смарт-камера Ulo уже появилась в продаже. Первые счастливчики успели отхватить Ulo по €99, в то время, как обычная розничная цена будет €199.

