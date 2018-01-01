ТОП-10 самых футуристических гаджетов,
опережающих время
Сфера high-tech находится на пике развития. Между разработчиками существует постоянная конкуренция с целью сделать жизнь человечества более удобной и технологичной. В этом соревновании человек достиг высоты технологии и создал гаджеты, о которых еще 10 лет назад даже не мечтал. Итак, 10 футуристических гаджетов, которые абсолютно доказывают — будущее уже рядом.
ТОП-10 самых футуристических гаджетов,
опережающих время
Сфера high-tech находится на пике развития. Между разработчиками существует постоянная конкуренция с целью сделать жизнь человечества более удобной и технологичной. В этом соревновании человек достиг высоты технологии и создал гаджеты, о которых еще 10 лет назад даже не мечтал. Итак, 10 футуристических гаджетов, которые абсолютно доказывают — будущее уже рядом.
AlterEgo
Ученые Массачусетского технологического института разработали нейромышечную гарнитуру AlterEgo, которая может считывать беззвучную речь. Разработка была представлена в рамках конференции Association for Computing Machinery's ACM Intelligent User Interface.
В целом, нейроинтерфейсы предназначены для связи и обмена информацией между мозгом и компьютером. Они могут быть использованы для выполнения множества задач: например, набора текста без клавиатуры или управления роботами «силой мысли».

Несмотря на то, что работа над устройствами подобного типа началась еще в 70-х годах прошлого века, они до сих пор далеки от совершенства. Однако технологии машинного обучения в последнее время сделали скачок в этом направлении.
В целом, нейроинтерфейсы предназначены для связи и обмена информацией между мозгом и компьютером. Они могут быть использованы для выполнения множества задач: например, набора текста без клавиатуры или управления роботами «силой мысли».

Несмотря на то, что работа над устройствами подобного типа началась еще в 70-х годах прошлого века, они до сих пор далеки от совершенства. Однако технологии машинного обучения в последнее время сделали скачок в этом направлении.
Итак, нейромышечная гарнитура AlterEgo предназначена для распознавания беззвучной речи. Она использует наушники с костной проводимостью, четыре электрода и алгоритм искусственного интеллекта.

Стоит заметить, что технология относится к классу нейромышечных интерфейсов, то есть устройство регистрирует изменения сигналов нейромышечной активности — даже когда говорим про себя, электрическая активность вовлеченных в речь мышц все равно меняется и устройство регистрирует эти изменения.
Итак, нейромышечная гарнитура AlterEgo предназначена для распознавания беззвучной речи. Она использует наушники с костной проводимостью, четыре электрода и алгоритм искусственного интеллекта.

Стоит заметить, что технология относится к классу нейромышечных интерфейсов, то есть устройство регистрирует изменения сигналов нейромышечной активности — даже когда говорим про себя, электрическая активность вовлеченных в речь мышц все равно меняется и устройство регистрирует эти изменения.
При создании AlterEgo исследователи фокусировались на 7 зонах лица, включая внешнюю и внутреннюю часть гортани, подъязычную кость, ротовую и подбородочную область, а также внешнюю и внутреннюю подглазничную зону.

Для того, чтобы обучить AlterEgo выполнять команды пользователя, разработчики просили трех добровольцев внутренне проговорить команды из разных категорий, включая численные операции («разделить», «прибавить» и т.д.), управление умным домом («включить свет», «выключить свет», «включить кондиционер», «выключить кондиционер») и другие. За два этапа исследователи записали 36 часов беззвучной речи.
При создании AlterEgo исследователи фокусировались на 7 зонах лица, включая внешнюю и внутреннюю часть гортани, подъязычную кость, ротовую и подбородочную область, а также внешнюю и внутреннюю подглазничную зону.

Для того, чтобы обучить AlterEgo выполнять команды пользователя, разработчики просили трех добровольцев внутренне проговорить команды из разных категорий, включая численные операции («разделить», «прибавить» и т.д.), управление умным домом («включить свет», «выключить свет», «включить кондиционер», «выключить кондиционер») и другие. За два этапа исследователи записали 36 часов беззвучной речи.
Затем ученые использовали нейронную сеть для поиска взаимосвязей между определенными нервно-мышечными сигналами и конкретными словами. В результате сеть научилась определять, что хотел сказать пользователь, даже если он ничего не произносил вслух.

Тестирование с участием 10 волонтеров показало, что после 15-минутной калибровки, AlterEgo способна распознать команды человека с точностью до 92%, что превосходит точность существующих систем. Испытание в каждом случае длилось 90 минут.
Затем ученые использовали нейронную сеть для поиска взаимосвязей между определенными нервно-мышечными сигналами и конкретными словами. В результате сеть научилась определять, что хотел сказать пользователь, даже если он ничего не произносил вслух.

Тестирование с участием 10 волонтеров показало, что после 15-минутной калибровки, AlterEgo способна распознать команды человека с точностью до 92%, что превосходит точность существующих систем. Испытание в каждом случае длилось 90 минут.
В текущей конфигурации AlterEgo может устанавливать напоминания и задачи на определенную дату, узнавать время, выполнять математические операции, общаться с другими пользователями (но только при помощи 5 фраз), играть в шахматы и го, управлять домашними устройствами. Если от системы требуется обратная связь, то устройство воспроизводит звук с помощью костной проводимости.
Samsung Youm
Компания Samsung заявила, что выпустит первый в мире гибкий смартфон уже в этом году. Телефон оснащен операционной системой Windows и почти не поддается разрушению. Но пока новинку приходится только ждать и знакомиться с ее характеристиками виртуально.
Слухи о гибком (или складном) смартфоне Samsung, который в разное время фигурировал под разными именами (Galaxy X/Project Valley), ходят по сети уже не первый год, как и фотографии внешнего вида предполагаемого концепта. Сейчас уже мало кто сомневается в выпуске подобной модели в ближайшем будущем.

Компания Samsung в лице главы мобильного подразделения Коха Донг Джина подтвердила выпуск смартфона со сгибающимся дисплеем уже в этом, 2018, году. Модель собираются выпустить в рамках линейки Galaxy Note. Отметим, что Samsung впервые представила прототип сгибаемого дисплея OLED под кодовыми названием Youm в 2012 году, с тех пор компания получила несколько патентов на мобильные устройства со складными экранами.
По словам руководства компании Samsung, инженерам еще предстоит решить ряд технических проблем, чтобы выпустить коммерческий продукт в запланированные сроки.

Хотя вероятность того, что запуск революционного гаджета может задержаться, очень высока. В Samsung подчеркивают, что смартфон с гибким дисплеем будет не пробой технологий, а очень качественным продуктом, который сможет завоевать признание массового потребителя.
По словам руководства компании Samsung, инженерам еще предстоит решить ряд технических проблем, чтобы выпустить коммерческий продукт в запланированные сроки.

Хотя вероятность того, что запуск революционного гаджета может задержаться, очень высока. В Samsung подчеркивают, что смартфон с гибким дисплеем будет не пробой технологий, а очень качественным продуктом, который сможет завоевать признание массового потребителя.
Energous WattUp
Стартап из Калифорнии Energous зарегистрировал в Федеральной комиссии связи США (FCC) зарядное устройство, позволяющее пользователю свободно перемещаться вокруг него в радиусе 90 см и заряжать сразу несколько портативных изделий одновременно (смартфоны, планшеты, клавиатуры, наушники, смарт-часы и прочее).
Современные бесконтактные зарядные устройства от известных производителей все-таки ограничивают пользователей в пространстве. Гаджет должен находиться в непосредственной близости от источника энергии. Однако, похоже, наступает новая эра в развитии беспроводных технологий.

Принцип работы устройства Energous WattUp заключается в преобразовании электрической энергии из сети в радиоволны, излучаемые зарядкой и принимаемые смартфоном или иным гаджетом – стандарт Wireless Charging 2.0.

Таким образом, передатчик энергии WattUp — это по-настоящему беспроводное устройство, позволяющее дистанционно восстанавливать заряд аккумулятора и одновременно предоставлять пользователю свободу перемещения по комнате с заряжаемым гаджетом в руке.
Новинка поддерживает стандарт WattUp Mid Field, который предполагает зарядку гаджетов в радиусе 4,5 метров. Пока разработчики из Energous указывают в характеристиках радиус зарядки 90 см (меньше, чем в стандарте, но зато честно), но обещают последующее постепенное увеличение эффективного расстояния между передатчиком и приемником WattUp до максимального показателя.

После получения одобрения Федеральной комиссии по связи США компания объявила о том, что гаджет доступен в продаже с 28 июня 2018 года.
Новинка поддерживает стандарт WattUp Mid Field, который предполагает зарядку гаджетов в радиусе 4,5 метров. Пока разработчики из Energous указывают в характеристиках радиус зарядки 90 см (меньше, чем в стандарте, но зато честно), но обещают последующее постепенное увеличение эффективного расстояния между передатчиком и приемником WattUp до максимального показателя.

После получения одобрения Федеральной комиссии по связи США компания объявила о том, что гаджет доступен в продаже с 28 июня 2018 года.
Браслет Cicret Bracelet
Французская стартап-компания Cicret создала смарт-браслет Cicret Bracelet. Он оснащен проектором и датчиками, которые дублируют touch-скрин и скроллинг, которые мы привыкли делать на смартфонах и планшетах.
Проекционный смарт-браслет позволяет погружаться в воду и дает возможность пользователям наслаждаться устройством, даже если их телефоны недоступны или находятся далеко от владельца.

На сайте производителя указано, что гаджет проецирует дисплей смартфона на кисть руки и отображает его содержимое. Восемь датчиков позволяют пользователю манипулировать сенсорным экраном на руке: прокручивать контент и менять масштаб.

По словам разработчиков, дисплей должен включаться и выключаться при движении запястья, как в фантастических фильмах, и этот процесс также можно будет использовать для ответа на звонки.

Инженер Гийом Помье, который разработал браслет со своим отцом Паскалем, сообщил, что они использовали технологию, которая позволяет им использовать элементы SIM-карты без внедрения ее в браслет.
С браслетом Cicret вы можете сделать свою кожу новым сенсорным экраном. Читайте электронные письма, играйте в свои любимые игры, отвечайте на звонки, проверяйте погоду… Делайте все, что угодно, на своей руке.
— Гийом Помье, разработчик смарт-браслета
Точная дата выхода устройства пока неизвестна. Запланированная цена смарт-браслета — около 380 евро. Гаджет-проектор будет доступен в 2-х размерах и 10-ти цветах. Он будет поставляться с USB-портом и акселерометром, а также с Bluetooth или Wi-Fi и памятью для хранения данных 16 Гб и 32 Гб. Существует возможность синхронизации с iPhone, но Cicret разработан как устройство, способное работать независимо.


Точная дата выхода устройства пока неизвестна. Запланированная цена смарт-браслета — около 380 евро. Гаджет-проектор будет доступен в 2-х размерах и 10-ти цветах. Он будет поставляться с USB-портом и акселерометром, а также с Bluetooth или Wi-Fi и памятью для хранения данных 16 Гб и 32 Гб. Существует возможность синхронизации с iPhone, но Cicret разработан как устройство, способное работать независимо.


Smarty Rings
Вслед за smart-watch к нам пришел новый тип девайсов, претендующий на весьма широкие «полномочия» - умные кольца. По задумке, гаджет будет обладать возможностью переключать каналы телевизора, управлять громкостью звука на разных типах устройств, а также сможет стать частью «Умного дома», выполняя функции поднятия и опускания жалюзи, выключателя света в комнате и многие другие.
Также эти «умные», и в придачу довольно красивые кольца позволяют получать извещения о получении новых sms или сообщений в социальных сетях, а также - удаленно управлять смартфоном (принимать или отклонять входящие звонки, совершать исходящие звонки на заранее введенные номера, включать камеру и управлять плеером).

Кроме того, кольцо способно показывать время и включает в себя таймер и секундомер. А время работы устройства составляет около 24 часов.
Кроме того, девайс оснащен температурным сенсором, акселерометром, компасом и гироскопом, что позволяет ему управлять другими устройствами при помощи Bluetooth. Для управления пользователь может выбрать функцию жестов или же использовать сенсорную панель на самом кольце.
Кроме того, девайс оснащен температурным сенсором, акселерометром, компасом и гироскопом, что позволяет ему управлять другими устройствами при помощи Bluetooth. Для управления пользователь может выбрать функцию жестов или же использовать сенсорную панель на самом кольце.
Кольцо может использоваться для управления музыкой на смартфоне, введения текста на экранной клавиатуре телевизора или планшета, работать переключателем слайдов презентации, включать и выключать свет в «умных лампах» и так далее.

Отдельной «фишкой» этого устройства является возможность работать с устройствами под управлением iOS, Android или любой другой системы.
Экран MirraViz
Компания MirraViz из калифорнийского Фремонта на CES-2018 презентовала прототип экрана для проекторов, который позволяет смотреть разные видеокартинки нескольким людям одновременно. То, что видит зритель, зависит от того, под каким углом к экрану он сидит.
Разработка MirraViz базируется на стереовидении. В экран встроены миллионы оптических элементов, за счет чего он способен отображать одновременно не два изображения, а бесконечное их число (зависит от количества светящих на него проекторов).

По словам представителей компании, больше всего такие экраны придутся по вкусу геймерам: пока один из зрителей во что-нибудь играет, второй без проблем смотрит фильм на том же экране. Сами мониторы, по заверениям создателей, отлично отражают свет — соответственно, изображение получается достаточно ярким.
Присутствуют, конечно, и некоторые особенности, с которыми стоит считаться: например, для получения максимально качественной картинки требуется сидеть непосредственно под проектором. По этой же причине подобные экраны непросто фотографировать. Ну и конечно, для того, чтобы насладиться функционалом MirraViz, потребуется несколько проекторов.

Сейчас цены на экраны MirraViz в США начинаются от 499 долларов за 55-дюймовую версию. Также разработчики предлагают геймерские кресла со встроенными проекторами.
Smart Mirror
Умные зеркала, представленные на выставке CES 2018, могут стать незаменимыми помощниками в "Умном доме". В их функциональность входит оценка лиц пользователей, одежды и физического состояния. В качестве "начинки" Smart Mirror выступают камеры, Wi-Fi адаптеры и специализированное программное обеспечение.
В гаджете применяется машинное зрение Intel RealSense, благодаря чему зеркало может определять пользователя и применять его индивидуальные настройки и предпочтения к характеру отображаемой информации.

Smart Mirror контролируется с помощью голосовых команд, благодаря голосовому помощнику или с помощью приложения Kohler Konnect.
Также в устройстве есть датчик движения в ночное время суток, который отслеживает перемещение пользователя и освещает его путь, датчики освещенности, которые увеличивают яркость освещения, когда перед зеркалом стоит человек.

Прототип со встроенным голосовым помощником Alexa был представлен в марте этого года. Когда гаджет ожидает массовое производство - пока неизвестно, так же как и предполагаемая цена Smart Mirror.
Смарт-камера Ulo
Ulo — камера наблюдения, больше похожая на игрушку. Главная её изюминка — дизайн. Ulo внешне напоминает небольшую сову с красивыми мультяшными глазами. Но помимо этого гаджет может похвастаться множеством интересных функций и интерфейсных решений. В первую очередь — это отличный и надежный охранник дома с интерактивным программным обеспечением.
Глаза Ulo двигаются вслед за объектом, если устройство находится в режиме мониторинга. Если датчики движения сработали, камера включит запись видео и звука, а также сможет выгрузить файлы в место, которое пользователь укажет при настройке.

Гаджет можно поставить на горизонтальную поверхность или прикрепить вертикально с помощью магнитов, причём не только внутри помещения. Ulo подходит и для улицы, поскольку не боится воды. Если не подключать камеру напрямую к питанию, заряда хватит на 2 дня работы и под конец этого периода глаза Ulo будут немного прикрытыми, намекая на усталость.
Глаза Ulo двигаются вслед за объектом, если устройство находится в режиме мониторинга. Если датчики движения сработали, камера включит запись видео и звука, а также сможет выгрузить файлы в место, которое пользователь укажет при настройке.

Гаджет можно поставить на горизонтальную поверхность или прикрепить вертикально с помощью магнитов, причём не только внутри помещения. Ulo подходит и для улицы, поскольку не боится воды. Если не подключать камеру напрямую к питанию, заряда хватит на 2 дня работы и под конец этого периода глаза Ulo будут немного прикрытыми, намекая на усталость.
Серебристый нос у камеры имеет чисто практическое значение: во-первых, это полупрозрачный пластик, за которым спрятана сама камера, а во-вторых, изогнутость носа увеличивает угол охвата объектива. Регулировать режимы работы камеры можно, касаясь ее верхней части, а со смартфона можно менять цвет глаз, форму блика и ширину зрачка Ulo.

Также через приложение из Play Market и App Store можно делать снимки, следить через камеру в реальном времени и даже говорить через встроенный динамик.
Как заявляют создатели, Ulo совместима со всеми операционными системами, лишь бы был доступ к интернет, ведь управление ведется через браузер. Но и это еще не все. Если есть желание, Ulo можно научить трюкам, например, включать смарт-лампу, если кто-то зашёл в комнату или установить температуру на определенной отметке.

Дополнительные фитчи могут научить Ulo грустить, если на улице дождь, или радоваться, если в календаре есть день рождения, а также сделать удивленный вид, если вы еще дома, а у вас назначена встреча.

Смарт-камера Ulo уже появилась в продаже. Первые счастливчики успели отхватить Ulo по €99, в то время, как обычная розничная цена будет €199.
Как заявляют создатели, Ulo совместима со всеми операционными системами, лишь бы был доступ к интернет, ведь управление ведется через браузер. Но и это еще не все. Если есть желание, Ulo можно научить трюкам, например, включать смарт-лампу, если кто-то зашёл в комнату или установить температуру на определенной отметке.

Дополнительные фитчи могут научить Ulo грустить, если на улице дождь, или радоваться, если в календаре есть день рождения, а также сделать удивленный вид, если вы еще дома, а у вас назначена встреча.

Смарт-камера Ulo уже появилась в продаже. Первые счастливчики успели отхватить Ulo по €99, в то время, как обычная розничная цена будет €199.
Очки Vuzix Blade
Очки дополненной реальности Vuzix Blade стали первым в своем роде устройством, получившим поддержку голосового помощника. Гаджет может воспринимать устную речь и выводить данные на экран перед глазами пользователя. Например, спросить дорогу — и система построит маршрут, показывая, куда идти.
Устройство предполагает свою операционную систему. Управление интерфесом осуществляется голосовыми командами или с помощью сенсорной панели на правой дужке. Манипуляции по настройке очков будут происходить через мобильное приложение.

Vuzix Blade также имеет операционную систему Android, 4 ГБ постоянной памяти плюс слот для карт памяти, поддержка Wi-Fi, камера на 8 МП, а также микрофон и тачпад для управления.
Девайс сопрягается со смартфоном, позволяя выводить перед глазами уведомления. Также поддерживается работа с виртуальным ассистентом Alexa, что позволяет управлять смарт-устройствами. По словам создателей очков, изобретение нацелено на обычного потребителя, желающего освободить руки от смартфона или планшета. Через очки можно звонить, однако компания Vuzix пока не дает подробностей о механизме передачи звука. Вполне возможно, что для этого используется костная проводимость.

Пока что очки доступны лишь разработчикам по $1800 за комплект. Но в Vuzix планируют снизить цену до $1000. В широкую продажу новинка выйдет в конце текущего или начале будущего года.
Девайс сопрягается со смартфоном, позволяя выводить перед глазами уведомления. Также поддерживается работа с виртуальным ассистентом Alexa, что позволяет управлять смарт-устройствами. По словам создателей очков, изобретение нацелено на обычного потребителя, желающего освободить руки от смартфона или планшета. Через очки можно звонить, однако компания Vuzix пока не дает подробностей о механизме передачи звука. Вполне возможно, что для этого используется костная проводимость.

Пока что очки доступны лишь разработчикам по $1800 за комплект. Но в Vuzix планируют снизить цену до $1000. В широкую продажу новинка выйдет в конце текущего или начале будущего года.
Смарт-чемодан
ForwardX
"Умный" чемодан CX-1 от марки ForwardX robotics является "первым в мире самостоятельно движимым чемоданом". Это изобретение сочетает в себе распознавание лиц, возможность автоматического отслеживания багажа и избегание объектов на пути его движения, пока вы проходите паспортный контроль.
При создании этого чемодана использовалась комбинация технологий самонаведения и распознавания лиц при помощи искусственного интеллекта. Благодаря им смарт-чемодан не отстанет от своего хозяина, словно хорошо воспитанный щенок, который умеет бегать со скоростью чуть более 11 км/ч. В верхнюю грань чемодана встроена камера, которая следит за человеком и руководит движением гаджета.
Также супер-чемодан может заряжать ваши гаджеты, имея встроенный аккумулятор.

Если все же багаж потеряется, его легко найти с помощью браслета, который надевается на руку владельца. Этот же браслет подаст сигнал, если кто-то попытается украсть чемодан.

В продаже гаджет появится в конце 2018 года, с ценой пока производители не определились.
Также супер-чемодан может заряжать ваши гаджеты, имея встроенный аккумулятор.

Если все же багаж потеряется, его легко найти с помощью браслета, который надевается на руку владельца. Этот же браслет подаст сигнал, если кто-то попытается украсть чемодан.

В продаже гаджет появится в конце 2018 года, с ценой пока производители не определились.
Читайте также:

Интернет вещей
Мир "умных" гаджетов, которые упрощают жизнь человека
Читать
Как 5G изменит нашу жизнь?
Читать
Искусственный интеллект
Друг, враг или помощник человека?
Читать
Феномен биткоина
Почему криптовалюта стремительно завоевывает мир
Читать
Автор
Вероника Кордон