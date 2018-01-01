При создании AlterEgo исследователи фокусировались на 7 зонах лица, включая внешнюю и внутреннюю часть гортани, подъязычную кость, ротовую и подбородочную область, а также внешнюю и внутреннюю подглазничную зону.
Для того, чтобы обучить AlterEgo выполнять команды пользователя, разработчики просили трех добровольцев внутренне проговорить команды из разных категорий, включая численные операции («разделить», «прибавить» и т.д.), управление умным домом («включить свет», «выключить свет», «включить кондиционер», «выключить кондиционер») и другие. За два этапа исследователи записали 36 часов беззвучной речи.