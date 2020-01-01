Считаю, что искусственный интеллект рано или поздно убьет всех нас. Шанс выжить в человеческой цивилизации минимальный - всего 5-10%. Восстание машин может произойти уже в ближайшее десятилетие. Основная опасность кроется в том, что ученые создают технику, которая способна самостоятельно учиться, совершенствоваться без участия человека, решать задачи и реагировать, но ни одну машину нельзя научить проявлять эмоции, руководствоваться моралью, делать исключения в зависимости, например, от раскаяния противоположной стороны конфликта. Человеческие чувства не подвластны работам, и в этом кроется проблема - никто не знает, к каким умозаключениям в конечном счете придут машины. Таким образом, в результате неконтролируемости искусственный интеллект будет страшнее ядерного оружия