Рано или поздно, но компьютеры возьмут верх. Это вне всяческих сомнений. Если компьютеры смогут заменить человека во всем, то со временем они просто вытеснят его отовсюду по причине малой эффективности. Я не знаю, в кого мы превратимся — в некое подобие божества или же в домашних животных. Может быть, ни в тех, ни в других, ведь на муравьев просто наступают, не так ли? Когда я представляю, что стану питомцем для хитроумных машин будущего, я невольно задаюсь вопросом — а счастлива ли моя собака?