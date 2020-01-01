Искусственный интеллект -
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Эволюция от мозга к искусственному интеллекту будет более радикальной, чем от обезьяны к человеку

Ник Бостром,
философ и гуру в области Artificial Intelligence


Прочитав такие заголовки в СМИ, можем сделать вывод - искусственный интеллект (ИИ) уверенно и надолго завоевал планету Земля. Сегодня он используется почти во всех сферах человеческой жизни. Попробуем же разобраться, какую пользу и вред приносит человечеству ИИ, и грозит ли он человеку как господствующему на планете виду?
польза МАШИН
1956 год
Начало исследований в сфере искусственного интеллекта
Работа над искусственным интеллектом - достаточно молодая область исследований, основанная в 1956 году. Сегодня он используется во многих гаджетах, например, в смартфонах и интеллектуальных термостатах, которые делают повседневную жизнь намного удобнее. Более того, искусственный интеллект все чаще используется для решения сложных социальных задач.

ИИ - это способность машин учиться, думать, совершать действия и подстраиваться под реальный мир, расширяя возможности человека и автоматизируя энергозатраты или опасные задания.
По мнению некоторых экспертов, искусственный интеллект имеет достаточный потенциал, чтобы кардинально изменить жизнь всего общества.
На самом деле сфер, где с пользой применяются технологии искусственного интеллекта, очень много. Мы остановимся на наиболее значимых, которые могут глобально повлиять на человечество.

ДИАГНОСТИКА РАКА

На помощь исследователям и врачам, которые занимаются проблемами онкологии, компания IBM выпустила приложение, которое представляет собой самообучающуюся систему поддержки принятия решений. Созданная для онкологов система включает в себя данные обо всех последних клинических испытаниях в области борьбы со злокачественными новообразованиями, недавно обнаруженными симптомами рака, а также результатами тестов каждого участника клинических испытаний.

Она содержит 600 000 медицинских заключений и два миллиона страниц текста из 42 медицинских журналов, в том числе данные о молекулярных и генетических исследованиях в области онкологии. Результатом «размышлений» искусственного интеллекта стали рекомендации по проведению дополнительных анализов или плана лечения. Врач, не выходя из системы, может детально изучить источники информации, на которых основано «мнение» машины.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА

Использование базовых систем искусственного интеллекта открывает новые возможности домашней безопасности. Новейшие системы включают в себя компьютерное обучение для адаптации к вашим привычкам и графики или отслеживание незнакомых шумов и событий. Некоторые системы используют алгоритмы распознавания лиц для отслеживания посетителей в вашем доме, а также включают в себя использование HD-камер, аудиодатчики.

Некоторые системы безопасности на основе искусственного интеллекта могут автономно сообщать службы экстренной помощи, если они обнаруживают подозрительные звуки.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Роль виртуальных помощников в современном мире может быть уменьшена, однако наиболее очевидным применением искусственного интеллекта являются именно они. Siri и Ok Google - не единственные примеры. Набирают популярность чат-боты - это также продукт искусственного интеллекта, созданный для помощи клиентам различных компаний. На самом деле, в мировых масштабах такие виртуальные помощники значительно помогают бизнесу.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЧНОГО ТРУДА

Многие боятся, что искусственный интеллект заменит человека во всех отраслях промышленности. Пока об этом говорить рано, а вот то, что высокие технологии помогают автоматизировать различные процессы - от простой отправки писем до бронирования авиабилетов, это факт. Цель таких высокоинтеллектуальных решений - не заменить людей, а сделать человеческий труд эффективнее.

УДЕШЕВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сейчас ни одно производство мира не является полностью автоматизированным, поскольку машина не способна оценить результат своих действий. Искусственный разум сможет не только управлять сотнями заводов по всему миру, одновременно и без остановок, но и осуществлять оценку качества. Это позволит в разы удешевить производство. Также можно будет наладить работу на вредных и опасных объектах, где вероятна большая смертность и травматичность.

РОБОТОТЕХНиКА

Использование умных машин в хирургии и сельском хозяйстве уже успело зарекомендовать себя. Роботизация других направлений только набирает обороты, но, по подсчетам ученых, в ближайшее десятилетие рынок роботов и искусственного интеллекта будет активно расти. Искусственный разум отлично подходит для разнообразной механической деятельности.

Безопасное изучение космоса, глубин океана или земного ядра не подходит ни для людей, ни для обычных машин. Роботы, в свою очередь, могут подстроиться под ситуацию без угрозы для здоровья и жизни. Любые эксперименты и испытания с помощью ИИ будут происходить гораздо быстрее и дешевле, чем это может сделать человек.
Робот София
Отдельным феноменом в развитии искусственного интеллекта сегодня считается человекоподобный робот София, которая прославилась на весь мир. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также к работе с ними. С Софией проводились множество встреч во всем мире. В октябре 2017 она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом в истории, получившим гражданство какой-либо страны. Известна София еще и своими точными фразами. Однажды андроид пошутил, что мечтает уничтожить человечество. Во время другого разговора София сказала, что искусственный интеллект будет полезен всему миру и поможет человечеству в различных сферах.
вред МАШИН
Если верить прогнозам исследователей Оксфордского университета, уже в недалеком будущем нам не выжить без базовых навыков программирования и знания нескольких языков. Так что учиться на программиста бессмысленно - это будут уметь все! По данным McKinsey Global Institute, сегодня могут быть полностью автоматизированы менее 5% профессий. Однако в дальнейшем роботы смогут в совершенстве выполнять около 1/3 заданий, включенных в 60% профессий. По подсчетам ученых, к 2030 году исчезнут 57 специальностей.
Интеллектуальные профессии, которые исчезнут к 2030 году
(если увидите свою, не огорчайтесь - у вас еще есть время перепрофилироваться)
Бухгалтер
В будущем компьютерные программы смогут полностью заменить людей в этой сфере
Статистик
Из-за стремительного роста объема информации прежних знаний и навыков будет недостаточно, на смену статистикам придут вычислительные системы
Стенографист/шифровальщик
Уже сейчас системы распознавания голоса и преобразования устной речи в текст позволяют делать это без участия профессионалов
Копирайтер
Компьютерные боты, подключенные к огромным базам данных уже сегодня способны генерировать тексты среднего качества на любые темы, используя стандартные синтаксические конструкции
Библиотекарь
Оцифровка всех библиотек и архивов с возможностью доступа к ним 24/7 из любой точки мира делает ненужной эту профессию
Журналист
Компания Bloomberg уже заменила часть своей редакции на программу искусственного интеллекта, который пишет биржевые новости быстрее и более красочно, чем журналисты-люди
Экскурсовод
На смену стандартным турам и экскурсиям придут индивидуальные программы. А экскурсоводов уже сегодня заменяют виртуальные гиды и специальные туристические программы и приложения
Аналитик
Интеллектуальные системы уже сейчас способны проводить аналитические работы в различных сферах. Совсем скоро аналитические службы будут заменяться сервисами на основе ИИ
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Рабочие профессии, которые исчезнут к 2030 году
Парковщик
Все чаще производители добавляют в базовую комплектацию своих автомобилей системы интеллектуальной парковки. После 2020 года использование ИИ в управлении будет более чем в 80% новых автомобилей
Почтальон
Переписка перешла в цифровое пространство, посылки доставляют логистические компании. В развитых странах уже сегодня приобретают популярность автоматизированные отделения почты
Инспектор ДПС
Развитие интеллектуальных систем управления транспортным потоком (светофоры, защитные заграждения, камеры слежения, возможность подключаться к любому транспортному средству через беспроводную связь) приведут к полной роботизации этой профессии
Курьер
Дроны-курьеры уже вышли на рынок доставки заказов клиентам. В дальнейшем беспилотники смогут доставлять посылки быстрее и даже экологичнее, поскольку большинство из них работают на электричестве
Машинист товарного поезда
С каждым годом беспилотные системы управления становятся более совершенными. В первую очередь их устанавливают в поездах метро и грузовых подвижных составах. После 2020 года автопилотирование товарным поездом станет отраслевым стандартом
Шахтер
Эта профессия исчезнет из-за усложнения процессов геологоразведки и добычи (а, следовательно, их постепенной роботизации), а также из-за снижения спроса на сырье, добываемое методом шахты
Швея
Развитие дешевой 3D-печати позволит очень быстро производить одежду и обувь с заданными параметрами в домашних условиях. Швея будет востребована скорее, как дорогой специалист для ручной работы на заказ
Официант
В Японии уже действуют рестораны с роботами-официантами. Но поскольку в этой профессии общение является важной частью сервиса, роботы смогут вытеснить людей в сетевых заведениях, где важны скорость и точность выполнения заказа, но не в ресторанах высокого класса
опасность МАШИН
Тест Тьюринга
Главная задача создателей технологии искусственного интеллекта - его способность вести себя, как человеческий разум при обычных условиях. Эта идея представляет собой обобщенный подход теста Тьюринга, который утверждает, что машина станет разумной тогда, когда будет способна поддерживать диалог с обычным человеком, а тот не сможет понять, что разговаривает с машиной (диалог ведется в виде переписки)
В мире уже сформировались целые сообщества ученых, исследователей, футурологов, которые убеждены, что появление искусственного интеллекта приведет к непоправимым последствиям - доминированию машины над человеком уже в ближайшем будущем.

Когда это произойдет? При каких условиях искусственный интеллект выйдет за рамки программирования на конкретную задачу и станет умнее человека? Писатели-фантасты предлагают следующую формулировку:
Искусственный интеллект перестает быть контролируемым, когда машина начинает чувствовать и творить
Многие новаторы в области технологий, например, физик-теоретик Стивен Хокинг, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, а также основатель компании Tesla Илон Маск опасаются, что люди могут потерять контроль над суперинтеллектуальными машинами, а искусственный интеллект принесет больше вреда, чем пользы.
Илон Маск о вреде ИИ
Изобретатель и глава корпораций Tesla, SpaceX, THE BORING COMPANY Илон Маск то и дело предупреждает о том, что людям следует быть крайне осторожными с технологией искусственного интеллекта. По его мнению, в конечном итоге ИИ уничтожит человечество, потому что ученым не удастся сделать роботов безопасными.
Единственное положительное решение проблемы Маск видит в непосредственном объединении с компьютерами. Изобретатель считает, что нейронные кружева, над созданием которых занимается его компания Neuralink, позволят людям эволюционировать вместе с машинами, сохраняя лидерство в гонке развития с искусственным интеллектом.
Стивен Хокинг о вреде ИИ
Об опасности искусственного интеллекта предупреждает и профессор Стивен Хокинг, один из самых уважаемых мировых ученых. Он заявил, что усилия по созданию мыслящих машин могут привести к тому, что само существование человечества окажется под угрозой.
Билл Гейтс о вреде ИИ
Основатель Microsoft Билл Гейтс однажды сказал, что не пытается затормозить научно-технический прогресс, а всего лишь хочет привлечь внимание к двум его потенциальным проблемам. Первая - ИИ начинает выполнять работу, к которой привыкли люди («работа, которая важна для вас и придаёт смысл жизни»). Второе - сильный ИИ может эволюционировать в состояние, «конфликтующее с целями человеческих систем».
Стив Возняк о вреде ИИ
Соратник Стива Джобса по Apple Стив Возняк совершенно серьёзно предупреждает о возможных проблемах, ожидающих человечество. По мнению изобретателя, из-за прогресса в сфере ИИ будущее выглядит пугающим и очень опасным для людей.
Искусственный интеллект глупее пчелы. Пока что



Давид Ян,
основатель и глава правления компании ABBYY
Нервная система комара состоит примерно из полумиллиона нейронов, пчелы - 800 000 нейронов, собаки - 160 млн и, наконец, человека - 85 млрд нейронов. В современных компьютерных системах всего несколько сотен тысяч нейронов, иногда - единицы миллионов, что по уровню интеллекта сравнимо с пчелой. ИИ технически в 100 раз глупее собаки и в 100 тысяч раз глупее человека.

Справедливости ради надо сказать, что существует суперкомпьютер, теоретически способный вычислять нейросеть, сравнимую по величине с человеческим мозгом. Это китайский «Тяньхэ-2» стоимостью более $0,5 млрд, потребляющий 17,8 МВт электричества. Но на практике по ряду причин сегодня даже он не способен думать как человек.
Но если компьютерные технологии будут развиваться с прежней скоростью, то, по мнению технического директора Google и известного футуролога Реймонда Курцвейла и ряда других исследователей, настольные компьютеры в 2030-2040 годах по вычислительным возможностям сравняются с мозгом человека и даже превзойдут его.
И напоследок, чтобы оставить вам вкусные факты для размышлений. Известный уже нам выше футуролог Рэй Курцвейл расписал будущее на ближайшие десятилетия. Его прогнозы выглядят так:
2022
2022
В США и Европе примут законы, регулирующие отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы
2024
2024
Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками
2025
2025
Людям будут устанавливать гаджеты-имплантаты
2027
2027
Персональный робот, способный на сложные действия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка
2031
2031
3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах
2033
2033
Самоуправляемые автомобили заполнят дороги
2038
2038
Появление роботизированных людей. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом (например, ориентированным на конкретную узкую сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг не способен) и различными опциями-имплантатами - от глаз-камер до дополнительных рук-протезов
2040
2040
Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые будут имплантировать в человеческий организм. Поиск будет осуществляться с помощью мысли
2043
2043
Человеческое тело сможет принимать любую форму благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы заменят кибернетическими устройствами
2044
2044
Синтетический интеллект станет в миллиарды раз умнее, чем биологический
2045
2045
Земля превратится в один гигантский компьютер
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