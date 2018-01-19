|
Эта валюта считается официальным продолжением начального BTC, хотя технически значительно отличается от него. В августе 2017 года к алгоритму BTC была добавлена технология SegWit, что позволяет реализовывать часть транзакций «в обход» блокчейна (цепочки транзакций) валюты. Это позволило ускорить транзакции.
Но решение о введении SegWit далось непросто: часть биткойн-сообщества увидела в этом нарушение принципов, описанных в 2008 году создателем валюты Сатоси Накамото. Однако, хардфорк был поддержан большинством майнеров и состоялся в августе 2017 года. Несмотря на опасения скептиков, курс BTC продолжил рост и с августа увеличился в 4 раза. За весь 2017 валюта с обозначением BTC подорожала в 19 (!) раз.
|
Ethereum (эфир) - разработка канадского программиста российского происхождения Виталия Бутерина. Криптовалюта появилась благодаря краудфандингу - добровольному пожертвованию денег через Интернет. Кстати, пожертвования собирались в биткоинах.
Однако между биткоином и эфиром существует много отличий. Например, единиц биткоинов не может быть больше 21 миллиона, тогда как количество эфиров неограниченно. Блоки для хранения информации в системе Ethereum появляются каждые 10-15 секунд, в отличие от биткоина, которому для появления нового блока требуется 10 минут.
|
Код криптовалюты Ripple написан с нуля, под заказ венчурных фондов. Его целью есть увеличение скорости банковских операций и экономия на них. Калькулятор на официальном сайте Ripple показывает, что если оборот банка 5 миллионов долларов, а количество транзакций составляет 300 тысяч штук в год, то можно сэкономить 3,4 доллара на каждой транзакции. В год банк может сэкономить более чем миллион долларов.
Технологию Ripple уже используют Bank of America, HSBC.
|
Litecoin появился в 2011 году, благодаря бывшему инженеру Google - Чарльзу Ли. Litecoin, так же, как и Ethereum, открепился от биткоина.
Одним из немногих отличий лайткоина является скорость обработки транзакций - она быстрее, чем в биткоине. Если в биткоине блоки создаются каждые 10 минут, то в Litecoin это происходит быстрее - каждые 2,5 минуты. Именно поэтому Litecoin может обработать большее количество транзакций, чем в системе биткоина. Количество криптовалюты ограниченно, и не может превышать 84 миллионов единиц.