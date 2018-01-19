феномен бИткоина
Почему криптовалюта стремительно завоевывает мир
 
    Сегодня, наверное, сложно найти человека, которому не приходилось слышать о биткоинах. Про криптовалюты говорят в новостных выпусках по телевизору, тематика активно обсуждается в сети, средства массовой информации активно подогревают интерес к развитию этой относительно новой экономической модели.
    ВНИМАНИЕ! В тексте могут встречаться неизвестные слова, узнать их значение можно в словаре.
    Как работает криптовалюта?

    Криптовалюта — это уникальное, кардинально новое поколение электронных денег, которые создаются и работают исключительно в сети Интернет. Эта валюта не контролируется ни одним государством и не выпускается ни одним органом. Оборот криптовалюты осуществляется работой множества компьютеров по всему миру за счет использования одной единственной программы.
    Чтобы узнать хоть немного о криптовалюте, интернет-пользователям приходится продираться сквозь дебри малопонятной и не очень нужной информации. За ответами на самые распространенные вопросы по этой теме мы обратились к Алексею Степанову, который является со-основателем онлайн-площадки Xbtc.com.uaпопулярного в Украине обменного сервиса, где можно купить или продать биткоины.
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    Какие преимущества разных криптовалют?
    Помимо сети биткоин, сегодня в мире существует порядка 800 криптовалют, при этом основная доля рынка занята всего двумя десятками систем. Создатели каждой новой криптовалюты стараются сделать свою модель более совершенной, надежной и эффективной. Некоторые системы обеспечивают более высокую скорость транзакций, есть криптовалюты, которые дают больший уровень анонимности; существуют криптомонеты, которые больше подходят для биржевой игры, чем биткоин, в силу меньшей волатильности (изменчивости стоимости) котировок.

    Алексей Степанов, со-основатель онлайн-площадки Xbtc.com.ua
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    Проще говоря...
    Самый простой способ понять принцип работы системы, в которой создается криптовалюта — это представить книгу. Вообразите, что эта книга лежит в центре стола, за которым сидят несколько человек. В книге записан баланс каждого, кто сидит за этим столом. И каждый из этих людей может беспрепятственно взять книгу со стола и посмотреть баланс любого человека, поскольку эта информация для всех открыта.

    Если один решает передать другому средства, он заявляет о намерении вслух всем сидящим за столом. После этого все они принимают решение по заявке, и вместе записывают в книгу напротив фамилии первого человека, что у него такая-то сумма списана, а напротив фамилии второго - что у него точно такая же сумма добавлена. В такой системе банкноты и монеты (в обычном их понимании) отсутствуют и никогда не появляются. При этом никто не может потратить средства дважды, потому что ведется четкий учет, откуда и куда они идут.
    Именно так работает криптовалютная система. Вот только ее участники находятся не за столом, а по всему миру. Все они подключены к сети и для перевода средств используют адреса, а не фамилии. Достоверность адреса проверяется с помощью публичных ключей шифрования. При этом лица плательщика и получателя остаются в секрете. Система ставит с ног на голову традиционную банковскую тайну: все операции проводятся открыто, но связать конкретный адрес с конкретным человеком не представляется возможным.
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    Что такое майнинг?
    Майнинг – это предоставление вычислительных мощностей (своего ПК, ноутбука или профессиональных устройств) для обслуживания потребностей криптосети. Над поддержанием работы системы, подтверждением транзакций, обеспечением бесперебойной и стабильной работы, защитой от атак работают алгоритмы, которые не могут функционировать «в воздухе», без аппаратных ресурсов. По мере выполнения этой работы генерируются новые монеты, которые выплачиваются владельцам цифрового оборудования за использование их мощностей.

    Алексей Степанов, со-основатель онлайн-площадки Xbtc.com.ua
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    Самые популярные криптовалюты
    Датой рождения криптовалюты считается 2008 год.
    Тогда неизвестный (или группа неизвестных) под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) опубликовал файл, в котором был описан протокол и принцип работы электронной платежной системы на базе одноранговой сети.

    Этот файл фактически стал прародителем первого криптографического токена - биткоина (BTC), сеть которого была запущена в 2009 году. Долгое время биткоин находился в тени, а впервые в качестве платежного инструмента был использован только в 2010 году: с его помощью американец Ласло Ханеч купил две пиццы.
    Bitcoin
    (начальный, до августа 2017)
    BTC
    обозначение
    2009
    год выпуска
    2013
    год достижения капитализации $1 млрд
    2017
    год достижения капитализации $100 млрд


    Первая в мире криптовалюта. За время своего существования (до августа 2017 года) она подорожала с нескольких центов до нескольких тысяч долларов. Долго хранила верность исходного кода и не претерпевала существенные изменения, хотя и во многом уступала более современным криптовалютам по техническим характеристикам.

    Самой серьезной проблемой начального BTC была низкая пропускная способность сети. По мере популяризации валюты это стало сказываться на скорости платежей. В мае 2017 года операции занимали около суток. Результатом этих проблем стало радикальное изменение протокола валюты (хардфорк) в августе 2017 года и разделение ее на две ветви - официальный обновленный Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).
    Bitcoin
    (обновленный, с августа 2017)
    BTC
    обозначение
    $182 млрд
    капитализация
    19
    во столько раз биткоин подорожал за 2017 год
    $8 302,61
    стоимость 1 биткоина (по состоянию на 9.02.2018), актуальный курс узнать здесь
    Эта валюта считается официальным продолжением начального BTC, хотя технически значительно отличается от него. В августе 2017 года к алгоритму BTC была добавлена технология SegWit, что позволяет реализовывать часть транзакций «в обход» блокчейна (цепочки транзакций) валюты. Это позволило ускорить транзакции.

    Но решение о введении SegWit далось непросто: часть биткойн-сообщества увидела в этом нарушение принципов, описанных в 2008 году создателем валюты Сатоси Накамото. Однако, хардфорк был поддержан большинством майнеров и состоялся в августе 2017 года. Несмотря на опасения скептиков, курс BTC продолжил рост и с августа увеличился в 4 раза. За весь 2017 валюта с обозначением BTC подорожала в 19 (!) раз.
    Ethereum
    ETH
    обозначение
    2015
    дата появления
    $827,97
    стоимость 1 эфира (по состоянию на 9.02.2018), актуальный курс узнать здесь
    18%
    часть рынка криптовалют, которую занимает Ethereum
    Ethereum (эфир) - разработка канадского программиста российского происхождения Виталия Бутерина. Криптовалюта появилась благодаря краудфандингу - добровольному пожертвованию денег через Интернет. Кстати, пожертвования собирались в биткоинах.

    Однако между биткоином и эфиром существует много отличий. Например, единиц биткоинов не может быть больше 21 миллиона, тогда как количество эфиров неограниченно. Блоки для хранения информации в системе Ethereum появляются каждые 10-15 секунд, в отличие от биткоина, которому для появления нового блока требуется 10 минут.
    Ripple
    XRP
    обозначение
    $7 млрд
    капитализация
    $0,822328
    стоимость 1 риппла (по состоянию на 9.02.2018), актуальный курс узнать здесь
    5,7%
    часть рынка криптовалют, которую занимает Ripple
    Код криптовалюты Ripple написан с нуля, под заказ венчурных фондов. Его целью есть увеличение скорости банковских операций и экономия на них. Калькулятор на официальном сайте Ripple показывает, что если оборот банка 5 миллионов долларов, а количество транзакций составляет 300 тысяч штук в год, то можно сэкономить 3,4 доллара на каждой транзакции. В год банк может сэкономить более чем миллион долларов.

    Технологию Ripple уже используют Bank of America, HSBC.
    Litecoin
    LTC
    обозначение
    $2,7 млрд
    капитализация
    $148,5
    стоимость 1 лайткоина (по состоянию на 9.02.2018), актуальный курс узнать здесь
    2%
    часть рынка криптовалют, которую занимает Litecoin
    Litecoin появился в 2011 году, благодаря бывшему инженеру Google - Чарльзу Ли. Litecoin, так же, как и Ethereum, открепился от биткоина.

    Одним из немногих отличий лайткоина является скорость обработки транзакций - она быстрее, чем в биткоине. Если в биткоине блоки создаются каждые 10 минут, то в Litecoin это происходит быстрее - каждые 2,5 минуты. Именно поэтому Litecoin может обработать большее количество транзакций, чем в системе биткоина. Количество криптовалюты ограниченно, и не может превышать 84 миллионов единиц.
    Эра биткоина
    Почему именно эта криптовалюта стала такой популярной
    Почему биткоин популярнее других криптовалют?

    В отличие от других представителей сообщества цифровых денег, биткоин уже продемонстрировал свою состоятельность в тех аспектах, которые были задекларированы изначально. Речь идет как о возможности анонимных переводов на любые суммы по всему миру, так и о дефляционной модели сети – криптомонеты планомерно продолжают дорожать.

    Можно сказать, что остальные цифровые валюты, созданные на базе блокчейн-технологии или с использованием альтернативных решений, пока находятся в состоянии «обкатки», чем и объясняется умеренный интерес к ним относительно биткоина.

    Работа системы биткоин запрограммирована таким образом, что она не может выдать более 21 миллиона биткоинов (виртуальных бонусов) за все свое существование. То есть, здесь мы получаем оборот денег с ограниченным количеством, в отличие от всех существующих на Земле.
    Но при этом, каждый день к системе подключаются новые пользователи, которые тоже хотят заработать баллы. А значит, растет спрос.

    Из курса экономики мы знаем, что с повышением спроса растет предложение. С предложением мы определились - оно не может расти, так имеет ограничения в 21 миллион биткоинов. Значит, будет расти цена на них, ведь желающих их получить становится все больше и больше.
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    От чего сейчас зависит курс биткоина?
    Сегодня курс криптомонет, главным образом, находится под влиянием новостного фона, который формируется вокруг биткоина. Правительства разных государств формируют собственную политику относительно хождения криптовалют на их территории. Соответственно, крупные инвесторы вкладываются в криптомонеты или выводят свои капиталы – на каждое такое событие рынок остро реагирует, особенно сейчас, когда «цифровые деньги» несколько утратили свои позиции.

    Алексей Степанов, со-основатель онлайн-площадки Xbtc.com.ua
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    Биткоин-фермы

    Биткоин-майнинг очень популярен в отдаленных районах китайской провинции Сычуань из-за дешевой электроэнергии и недорогой рабочей силы. В этом видео — возможно, одна из самых больших майнинг-ферм Китая, которая находится возле гидроэлектростанции, которая обеспечивает ферму самой дешевой энергией. Ферма обслуживается армией рабочих, которые живут прямо на месте в ужасных условиях.
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    Какие перспективы криптовалюты в мировых масштабах?
    Криптовалюты до сих пор продолжают пользоваться популярностью по тем же причинам, что и ранее. Собственно, ничего не изменилось, за исключением того, что количество пользователей сети биткоин теперь растет быстрее. Скорее всего, расчеты в биткоинах займут значительную долю в общей массе расчетов, которые проводятся в валютах или иных активах. Уже сейчас биткоиновые транзакции используют не только частные лица, но и крупные международные корпорации, поэтому нельзя исключать, что вскоре появится информация о межгосударственных сделках с участием биткоинов.

    Алексей Степанов, со-основатель онлайн-площадки Xbtc.com.ua
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    Легализация биткоина в разных странах
    По мере того, как криптовалюта распространяется, все чаще люди задумываются: легален ли биткоин? По причине того, что это абсолютно новый вид денег, ни в одном законодательстве нет соответствующих норм регулирования криптовалюты, а юридический статус биткоина сильно варьируется.
    Страны, которые признают криптовалюту
    США
    Налоговое управление США относит биткоин к ценному имуществу. Министерство финансов США рассматривает Bitcoin как бизнес, оказывающий расчетно-кассовые услуги населению, но не как валюту.
    Канада
    Канадское налоговое агентство рассматривает биткоин как ценное имущество
    Евросоюз
    Европейский суд Евросоюза в 2015 году заключил, что транзакции в биткоинах освобождаются от НДС, приравняв криптовалюту к законному платежному средству. Это значит, что биткоин в ЕС расценивается как полноценная валюта.
    Великобритания
    В Королевстве биткойн расценивается как иностранная валюта. Все налоговые правила применяются к криптовалюте по аналогии с инвалютой. Однако так называемые спекулятивные операции налогами не облагаются.
    Япония
    Здесь биткоин признан официальным платежным средством. С 1 июля 2017 года продажа цифровой валюты от налога на потребление освобождается. Криптовалюта расценивается как приравненный к активам носитель стоимости.
    Кипр
    Правительство Кипра еще не определилось со своей позицией в отношении биткоина. Таким образом, он не запрещен, но и никак не регулируется в то же время
    Страны, считающие криптовалюту нелегальной
    и пытающиеся запретить или ограничить ее использование
    Бангладеш
    В этой стране тем, кто имеет дело с криптовалютой, законодательство обещает 12 лет тюрьмы. Такие цифровые новшества рассматриваются в стране как средство отмывания денег.
    Боливия
    Центробанк страны запретил любые операции с биткоинами в 2014 году. Недавно правительство напомнило о запрете, заявив, что криптомонеты – это угроза национальной валюте и использовать их нельзя.
    Исландия
    После кризиса 2008 года Исландия строго контролирует отток собственной валюты из страны. В этом случае биткоин довольно опасен для такой монетарной политики, поэтому он запрещен.
    Эквадор
    Запрет биткоина в этой стране объясняется созданием национальной системы электронных денег. Таким образом, власть чувствует необходимость защитить свой продукт от чего-то, что явно имеет преимущества.
    Китай
    В Китае финансовые учреждениям запрещено работать с цифровыми деньгами, но физические лица могут свободно их использовать. Во всяком случае, китайский биткоин-рынок является одним из крупнейших в мире, несмотря на некоторые ограничения.
    Киргизстан
    Национальный банк страны выпустил постановление, в котором указывалось, что использование биткоина или других криптовалют незаконно. Однако в ближайшем будущем в Киргизстане планируется выпуск национальной криптовалюты.
    Таиланд
    Банк Таиланда признал биткоин незаконным в июле 2013 года. Однако регулятор объяснил, что "использование биткоина было признано незаконным из-за отсутствия соответствующих законов".
    Вьетнам
    Хотя биткоин может свободно использоваться гражданами, Государственный банк Вьетнама выступил с заявлением в феврале 2014 года, в котором предупреждал об использовании биткоина и запрещал кредитным учреждениям заниматься криптовалютой.
    Россия
    Россия выступает категорически против биткоина, утверждая, что это квази-деньги. Роскомнадзор блокировал доступ к нескольким веб-ресурсам, посвященным биткоину. Причиной этому стало увеличение рисков роста теневой экономики.
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    Когда возможен выход криптовалют на рынок валюты в Украине?
    Этот вопрос уже вышел за рамки обсуждений в плане того, нужно ли государству работать с криптовалютами или нет - в этом направлении предпринимаются активные шаги. В этом году было принято решение, и создается рабочая группа с участием сотрудников Минфина, СБУ, НБУ, Госспецсвязи, еще рада профильных структур, группа будут вырабатывать законодательные акты, регулирующие хождение криптовалют в Украине. Так что это – вопрос нескольких ближайших лет.

    Алексей Степанов, со-основатель онлайн-площадки Xbtc.com.ua
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    Словарь непонятных слов:

    Блокчейн — цепочка блоков транзакций; распределенная база данных, заложенная в основу криптовалюты биткойн; служит бухгалтерской книгой для всех электронных операций внутри системы.

    Волатильность (англ. volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены.

    Криптовалюта — вид цифровой валюты, эмиссия (см. объяснение термина ниже) и учет которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты; функционирование системы происходит децентрализовано в распределенной компьютерной сети.

    Майнер (от англ. miner — шахтер) — программа, позволяющая заниматься майнингом (см. объяснение термина ниже), то есть решением каких-то математических задач, за правильное решение которых можно получить виртуальное вознаграждение.

    Майнинг (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — основной метод получения криптовалюты; предоставление имеющихся вычислительных мощностей для нужд сети того или иного токена (см. объяснение термина ниже).

    Пул (POOL) — своеобразная коллективная сеть, которая объединяет индивидуальных майнеров, вычислительные мощности которых суммируются с последующим распределением полученных монет среди всех участников пула пропорционально их вкладу. Также в пулы могут объединяться и небольшие фермы по добыче токенов.

    Токен — единица стоимости, предназначенная для внутренних транзакций в системе определенной криптовалюты; физически существует как запись в регистре; виртуальный аналог акций компаний.

    Ферма — вычислительное устройство, подключенное к криптовалютной системе и настроено на добычу криптовалюты (майнинг). Физически ферма может занимать как одну полку, так и целое здание. Для работы фермы нужны специальные технические показатели компьютера, электроэнергия (фермы потребляют много энергии, около 1 кВт/ч) и подключение к Интернету.

    Хардфорк — изменение структуры блоков криптовалютной сети, которые возникают вследствие расхождения взглядов части сообщества майнеров; это своеобразный протест внутри системы, часто приводит к появлению новой криптовалюты.

    Эмиссия — вливание средств в денежный поток (оборот).
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