Блокчейн — цепочка блоков транзакций; распределенная база данных, заложенная в основу криптовалюты биткойн; служит бухгалтерской книгой для всех электронных операций внутри системы.



Волатильность (англ. volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены.



Криптовалюта — вид цифровой валюты, эмиссия (см. объяснение термина ниже) и учет которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты; функционирование системы происходит децентрализовано в распределенной компьютерной сети.



Майнер (от англ. miner — шахтер) — программа, позволяющая заниматься майнингом (см. объяснение термина ниже), то есть решением каких-то математических задач, за правильное решение которых можно получить виртуальное вознаграждение.



Майнинг (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — основной метод получения криптовалюты; предоставление имеющихся вычислительных мощностей для нужд сети того или иного токена (см. объяснение термина ниже).



Пул (POOL) — своеобразная коллективная сеть, которая объединяет индивидуальных майнеров, вычислительные мощности которых суммируются с последующим распределением полученных монет среди всех участников пула пропорционально их вкладу. Также в пулы могут объединяться и небольшие фермы по добыче токенов.



Токен — единица стоимости, предназначенная для внутренних транзакций в системе определенной криптовалюты; физически существует как запись в регистре; виртуальный аналог акций компаний.



Ферма — вычислительное устройство, подключенное к криптовалютной системе и настроено на добычу криптовалюты (майнинг). Физически ферма может занимать как одну полку, так и целое здание. Для работы фермы нужны специальные технические показатели компьютера, электроэнергия (фермы потребляют много энергии, около 1 кВт/ч) и подключение к Интернету.



Хардфорк — изменение структуры блоков криптовалютной сети, которые возникают вследствие расхождения взглядов части сообщества майнеров; это своеобразный протест внутри системы, часто приводит к появлению новой криптовалюты.



Эмиссия — вливание средств в денежный поток (оборот).

