С началом полномасштабной войны гардероб президента Украины Владимира Зеленского значительно изменился. Сейчас он ходит в основном в футболке цвета хаки, штанах в стили милитари и куртке за 237 долларов.
Именно в такой одежде он посетил многострадальный Херсон, который Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 11 ноября.
Известно, что куртку, которая была на главе нашего государства, произвел украинский бренд М-Тас, а ее стоимость достигает 8 тысяч гривень.
Ранее Зеленского замечали в футболках брендов 5.11, Hallyard, 281.z, их стоимость в среднем 400-600 гривень.
Что касается обуви президента, то она тоже недорогая. Так, пользователи сети обратили внимание, что он ранее посетил Бучу в кроссовках Saucony за 50 долларов.
Реакция сети на образ Владимира Зеленского
- "Вы знаете, насколько сейчас популярны зеленая кофта и брюки Зеленского? Я думаю, что у каждого мужчины в США есть такой набор. Я даже видел, как политики пытались копировать его. Зеленский - икона, без дизайнерских богатеньких модных штанов. Герой с сердцем"
- "У меня такой же набор, как у Зеленского"
- "Курточка симпатичная"
- "Он ближе к народу, чем любой другой президент"
Напомним, ранее президент страны-оккупанта Владимир Путин выступил перед россиянами в брендовой куртке за 1,5 миллиона рублей.