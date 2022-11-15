В сети отметили, что президент старается быть ближе к народу.

С началом полномасштабной войны гардероб президента Украины Владимира Зеленского значительно изменился. Сейчас он ходит в основном в футболке цвета хаки, штанах в стили милитари и куртке за 237 долларов.

Именно в такой одежде он посетил многострадальный Херсон, который Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 11 ноября.

Известно, что куртку, которая была на главе нашего государства, произвел украинский бренд М-Тас, а ее стоимость достигает 8 тысяч гривень.

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Ранее Зеленского замечали в футболках брендов 5.11, Hallyard, 281.z, их стоимость в среднем 400-600 гривень.

Что касается обуви президента, то она тоже недорогая. Так, пользователи сети обратили внимание, что он ранее посетил Бучу в кроссовках Saucony за 50 долларов.

Реакция сети на образ Владимира Зеленского

"Вы знаете, насколько сейчас популярны зеленая кофта и брюки Зеленского? Я думаю, что у каждого мужчины в США есть такой набор. Я даже видел, как политики пытались копировать его. Зеленский - икона, без дизайнерских богатеньких модных штанов. Герой с сердцем"

"У меня такой же набор, как у Зеленского"

"Курточка симпатичная"

"Он ближе к народу, чем любой другой президент"

Напомним, ранее президент страны-оккупанта Владимир Путин выступил перед россиянами в брендовой куртке за 1,5 миллиона рублей.

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