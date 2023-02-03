Первая леди всегда восхищает своим стилем.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Для встречи она выбрала женственную блузку цвета хаки и черные брюки с высокой посадкой. Волосы Елена распустила и аккуратно уложила за плечи, макияж, как обычно, нюдовый.

Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев утром 2 февраля. Это ее четвертый визит со времен начала полномасштабной войны. На встрече с ней Зеленская рассказала о том, что Украина стремится к тому, чтобы избавиться от пережитков Советского Союза - детских домов, - и найти семью для каждого ребенка. Как уточнила первая леди, за последние несколько месяцев, несмотря на активные боевые действия, более 800 семей начали консультации по вероятному усыновлению.

"Рассказала госпоже фон дер Ляен, что быть приемной семьей в Украине сейчас тяжело как никогда. Для примера: 343 приемных семьи, в которых воспитывается 1 386 детей, стали переселенцами внутри страны, потому что потеряли свое жилье или не чувствуют себя больше в безопасности. Еще 706 семей с 3093 детьми выехали за границу. Им тоже часто некуда возвращаться… Я не устаю повторять, что на этой войне мы боремся за основные права человека. А для ребенка это право – жить в семье, иметь любящих родителей", - написала в своем блоге Елена Зеленская.

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Ее образ и уверенный взгляд стал причиной десятков комплиментов в комментариях.

Напомним, Зеленская появилась на форуме в Давосе в вышиванке за 4 тысячи гривень.

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