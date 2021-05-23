Все вещи делятся на три типа - устаревшие, базовые и хитовые.

Юбка - это элемент базового гардероба каждой девушки. Ее уникальность в том, что с ней можно создать много стильных образов.

Также юбки идеально сочетаются как с обувью на каблуке, так и с трендовыми белыми кедами. В целом экспериментировать можно бесконечно.

При этом стоит учитывать тот факт, что некоторые модели уже устарели. Поэтому лучше отдать предпочтение либо базовым юбкам, либо тем, которые являются хитом летнего сезона. И вот вам несколько вариантов.

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Автор: Диана Могилевич