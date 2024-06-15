В этом году первый месяц лета не радует жарой, поэтому сейчас как никогда актуальны разнообразные кардиганы, свитера и кофточки. Следующие варианты станут базовыми для вашего гардероба и точно пригодятся в других сезонах. Стилисты советуют использовать минималистичные кофточки, которые будут дополнять образы, а не перегружать их.
Полупрозрачные свитера
Полупрозрачные свитера придают образу легкости и утонченности. Они позволяют экспериментировать с различными текстурами и цветами, идеально дополняя различные топы.
Такие сочетания особенно популярны в теплое время года. В таких кофточках вы будете выглядеть нежно, но в то же время эффектно.
Мохеровые свитера
Такие кофточки изготавливаются из мохера - мягкой и пушистой пряжи, что делает их особенно уютными и нежными. На первый взгляд может показаться, что они слишком теплые для лета, однако это не так.
Эта ткань сохраняет тепло, но и не является слишком паркой. Поэтому они согреют вас в прохладную погоду и при этом добавят элегантности вашим образам.
Свитера с воротником на молнии
Такие кофточки уже стали базой для гардероба каждой женщины. Несколько сезонов подряд эти стильные и практичные модели не выходят из моды. Молния на воротнике позволяет регулировать тепло и комфорт, а также является изюминкой таких свитеров.
Эту одежду можно использовать для спортивных образов и более элегантных, например, с юбками. Кофточки с воротником подойдут на любой сезон и легко комбинируются с разными элементами гардероба.
Кофточки с V-образным вырезом
Этот вариант похож на предыдущий, однако он является более утонченным и элегантным. Свитера с V-образным вырезом создают визуальный эффект удлинения шеи.
Этот стиль подходит как для офисных "луков", так и для прогулки, или вечернего образа, и его можно носить с различными аксессуарами. В летнее время такие свитера хорошо подходят к классическим брюкам или юбкам.
Тельняшки
Ни один сезон не обходится без полоски, особенно летний. Легкие и стильные лонгсливы в полоску - это база. Они дополнят любой образ. Благодаря разным фасонам, ширине полоски и цветам тельняшка подойдет каждой фигуре.
В прохладные дни полосатые кофточки можно использовать как накидку на плечи. Это разнообразит ваш образ и добавит нежности.
Напомним, ранее мы писали о самых трендовых купальниках на лето 2024.