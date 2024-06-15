Эта одежда пригодится на несколько сезонов.

В этом году первый месяц лета не радует жарой, поэтому сейчас как никогда актуальны разнообразные кардиганы, свитера и кофточки. Следующие варианты станут базовыми для вашего гардероба и точно пригодятся в других сезонах. Стилисты советуют использовать минималистичные кофточки, которые будут дополнять образы, а не перегружать их.

Полупрозрачные свитера

Полупрозрачные свитера придают образу легкости и утонченности. Они позволяют экспериментировать с различными текстурами и цветами, идеально дополняя различные топы.

Такие сочетания особенно популярны в теплое время года. В таких кофточках вы будете выглядеть нежно, но в то же время эффектно.

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Мохеровые свитера

Такие кофточки изготавливаются из мохера - мягкой и пушистой пряжи, что делает их особенно уютными и нежными. На первый взгляд может показаться, что они слишком теплые для лета, однако это не так.

Эта ткань сохраняет тепло, но и не является слишком паркой. Поэтому они согреют вас в прохладную погоду и при этом добавят элегантности вашим образам.

Свитера с воротником на молнии

Такие кофточки уже стали базой для гардероба каждой женщины. Несколько сезонов подряд эти стильные и практичные модели не выходят из моды. Молния на воротнике позволяет регулировать тепло и комфорт, а также является изюминкой таких свитеров.

Эту одежду можно использовать для спортивных образов и более элегантных, например, с юбками. Кофточки с воротником подойдут на любой сезон и легко комбинируются с разными элементами гардероба.

Кофточки с V-образным вырезом

Этот вариант похож на предыдущий, однако он является более утонченным и элегантным. Свитера с V-образным вырезом создают визуальный эффект удлинения шеи.

Этот стиль подходит как для офисных "луков", так и для прогулки, или вечернего образа, и его можно носить с различными аксессуарами. В летнее время такие свитера хорошо подходят к классическим брюкам или юбкам.

Тельняшки

Ни один сезон не обходится без полоски, особенно летний. Легкие и стильные лонгсливы в полоску - это база. Они дополнят любой образ. Благодаря разным фасонам, ширине полоски и цветам тельняшка подойдет каждой фигуре.

В прохладные дни полосатые кофточки можно использовать как накидку на плечи. Это разнообразит ваш образ и добавит нежности.

Напомним, ранее мы писали о самых трендовых купальниках на лето 2024.

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