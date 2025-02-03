Оказалось, что техники, которые уже давно в тренде, далеко не безопасны.

Трудно найти женщину, которая не хотела бы что-нибудь изменить в своей внешности - почти каждая стремится к совершенству, хотя ему, как известно, предела нет. Окрашивание волос - один из способов достичь идеального образа, но иногда вред краски для волос более ощутим, чем результат от процедуры.

Какой цвет краски самый ядовитый

Далеко не каждая краска для волос безопасна - одни женщины выбирают аммиачную, другие пользуются средствами без аммиака, считая их более безопасными. Трихолог Татьяна Мельничук в комментарии УНИАН объяснила, какая краска самая вредная и почему.

По мнению эксперта, самый вредный цвет краски для волос - это окрашивание в блонд. И неважно, речь идет о тотал блонд (человек полностью красится в белый цвет), или о техниках айртач или балаяж (волосы осветляются частично).

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Для того чтобы знать, какая краска самая вредная, надо понимать процесс. Трихолог объясняет, что во время осветления волосы повреждаются - критически открывается их кутикула, вымываются липиды, которые удерживают кутикулярный слой, и из середины волос "выбирается" естественный пигмент. И затем во время окрашивания "вставляется" желаемый:

При окрашивании в блонд из структуры волос забираются все природные ресурсы, - липиды, белок, меланин. Такие волосы уже считаются очень поврежденными.

Мельничук считает, что если покраситься в белый, как стена, цвет, можно вообще остаться без волос. Людям, которые осветлились, потом нужно очень хорошо ухаживать за волосами.

Как сделать так, чтобы краска для волос была менее вредной

Эксперт напоминает, что надо правильно ухаживать за волосами, особенно тем, кто их осветлял. Необходимо делать маски, которые содержат аминокислоты и протеины, необходимые для восстановления внутреннего строения волоса. После маски обязательно нужно использовать кондиционер, поскольку маска всегда содержит то, что уходит глубоко в структуру волос, а в кондиционере есть вещества, которые будто пленкой покрывают волосы, закрывают кутикулу и предотвращают потерю влаги:

Еще обязательно использовать различные реконтригирующие муссы, лосьоны. Они так и называются, к примеру, лосьон для реконструкции волос, минерализующий, протеиновый.

Такие средства будут восстанавливать волосы. Затем, советует врач, на волосы надо нанести масло, которое конкретно предназначено для ухода за структурой волос.

Кроме того, важно следить за тем, как вы сушите волосы - нельзя включать температурный режим выше, чем средний. Не следует "добивать" волосы высокими температурами. Перед сушкой волос стоит использовать термозащитный спрей.

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